مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أسرة من غزة شردتها الحرب تواجه مصاعب جديدة بعد عودة القصف

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من محمد عيسى

غزة (رويترز) – اعتلى خضر جنيد عربة يجرها حمار مع أفراد أسرته ومتاعهم وانطلقوا يعبرون أنقاض غزة عازمين على نزوح أصبح مصيرا معتادا بعد استئناف إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على القطاع المدمر.

وأصبح النزوح المتكرر أسلوب حياة لنحو 2.3 مليون فلسطيني في غزة منذ أن أدى هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وحولت القطاع إلى أنقاض.

وقال الأب الفلسطيني لستة أطفال “رضينا في خيمة نقعد (جنب المنزل) وهاي رجعونا للمدارس” في إشارة إلى الملاجئ التي أقيمت في مباني المدارس.

والنزوح المستمر يعني صعوبات أشد تواجهها الأسر.

وناشدت هدى، زوجة جنيد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوقف الحرب على غزة وأن يسعى للمصالحة والسلام.

وقالت “بنطالب من ترامب أن يوقف هذه الحرب عنا وأنه يسعى للصلح ويسعى للسلام، إحنا لا نريد حرب ولا نريد موت، بيكفي زهقنا، مفيش أطفال في غزة، كل أطفالنا ماتوا… حرام عليهم، إحنا بنطالب أنه يعمل صلح ويعمل سلام وبدنا هدنة وسلام”.

وحين سُئل عن المدنيين النازحين في غزة، ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الدولي نداف شوشاني حركة حماس بأنها “منظمة إرهابية للقتل والإبادة الجماعية تندس وسط المدنيين. إنها حرب صعبة جدا”.

وأضاف أن إسرائيل تتخلى عن عنصر المفاجأة “وهي أحد أهم العناصر في ساحة المعركة، للتأكد من أن هؤلاء المدنيين لديهم فرصة للابتعاد عن طريق الأذى”.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها الجوية يوم الثلاثاء، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني في ذلك اليوم في واحدة من أكثر حلقات الحرب دموية.

وقال خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة لرويترز إن 510 فلسطينيين على الأقل قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية