أسطول الصمود العالمي يبحر مجددا إلى غزة وسط تحذير إيطالي

وقال المنظمون يوم الأحد إن سفنا يونانية انضمت الآن إلى الأسطول، ليرتفع عدد القوارب المدنية المشاركة إلى نحو 47 قاربا وبذلك أصبح الأسطول “مكتملا”.

وكتب القائمون على أسطول الصمود العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي “أيها الإخوة والأخوات في غزة، نبحر والأمل في قلوبنا. صمودكم بوصلتنا، ونضالكم نضالنا. سنكسر معا صمت الحصار”.

ويوجد نحو 40 إيطاليا على متن الأسطول إلى جانب نشطاء من عشرات الدول الأخرى، بما في ذلك الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، ويأملون في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أيام.

وكرر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأحد اقتراحا قدم الأسبوع الماضي بأن ينقل الأسطول المساعدات إلى قبرص لتوزعها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية المطاف في غزة. ورفض الأسطول هذا الاقتراح.

وأضاف تاياني للصحفيين “قلنا دائما… إن الاقتراب من المياه الإسرائيلية أمر خطير. لا نعرف ما قد يحدث. كسر الحصار أمر خطير”.

وتعرض الأسطول يوم الأربعاء لهجوم بطائرات مسيرة مزودة بقنابل صوتية ومواد مسببة للتهيج في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.

ولم تعلق إسرائيل على الواقعة، لكنها قالت في وقت سابق إنها ستستخدم أي وسيلة لمنع القوارب من الوصول إلى غزة، بحجة أن حصارها البحري قانوني في الوقت الذي تقاتل فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع الساحلي.

ونشرت إيطاليا وإسبانيا سفنا تابعة لبحرية كل منهما قرب الأسطول للاضطلاع بمهام الإنقاذ والمهام الإنسانية.

وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن حملة إسرائيل أدت إلى مقتل أكثر من 65 ألفا في غزة منذ ذلك الحين.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)