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أطباء بلا حدود: مقتل 7 وإصابة 20 في هجوم بجنوب السودان

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جوهانسبرج (رويترز) – قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم السبت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 ودُمر آخر مستشفى وصيدلية متبقية في تفجيرات بمقاطعة فنجاك في جنوب السودان.

وقالت المنظمة إن قنبلة ألقيت على الصيدلية، مما أدى إلى إحتراقها بالكامل وإلحاق أضرار بالمستشفى، تلتها قنبلة أخرى بطائرة مسيرة على بلدة أولد فنجاك، الواقعة في منطقة أعالي النيل، ما أدى لمقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وأضافت المنظمة في بيان “مستشفى أولد فنجاك هو المستشفى الوحيد في مقاطعة فنجاك، ويخدم سكانا يزيد عددهم على 110 آلاف شخص، ممن كانت فرص حصولهم على الرعاية الصحية محدودة للغاية في الأساس”.

ولم تتضح بعد هوية الجهة المنفذة للهجوم أو دوافعها.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى متحدثين باسم الحكومة والجيش للتعليق.

ويعيش جنوب السودان في سلام رسمي منذ إبرام اتفاق عام 2018، الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائبه الأول ريك مشار.

لكن اعتقال مشار في مارس آذار بتهمة محاولة تمرد أثار مخاوف دولية من احتمال تأجج الصراع مجددا.

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