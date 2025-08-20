The Swiss voice in the world since 1935
أطباء بلا حدود تعلّق عملها في مستشفى دارفور بعد هجوم أوقع قتيلا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت أطباء بلا حدود الأربعاء تعليق عملياتها في المستشفى الوحيد للإحالات في إقليم دارفور بعد هجوم مسلّح أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة بينهم عامل صحي يعمل مع المنظمة الخيرية.

تفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 120 عنصر إغاثة قتلوا منذ اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023.

وأفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لوكا ريندا الثلاثاء بأن “الاحتياجات الإنسانية في السودان بلغت مستويات غير مسبوقة. مع ذلك، يتعرّض الأشخاص الذين يبادرون لتقديم المساعدة — وهم العاملون لدينا في مجال الإغاثة — لهجمات واعتقالات ومضايقات وحتى للقتل”.

وهاجم المستشفى الواقع في زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، أقارب مريض توفي متأثرا بجروح تعرض لها جراء طلق ناري. واشتبكوا مع مسلّحين آخرين.

في الأثناء، انفجرت قنبلة يدوية أمام غرفة الطوارئ، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وتعد المنشأة مستشفى الإحالات الوحيد الذي يخدم سكان المنطقة البالغ عددهم حوالى نصف مليون نسمة والذين يعانون حاليا من تفشي الكوليرا.

ويفيد اتحاد أطباء السودان بأن 90 في المئة من مستشفيات البلاد أُجبرت على إغلاق أبوابها في مرحلة ما خلال الحرب. وتعرضّت العديد منها إلى القصف أو اقتحمها مقاتلون ونهبوا كل محتوياتها.

كما أن الأطباء أنفسهم تعرّضوا إلى هجمات وأُجبروا على إجراء عمليات جراحية لمقاتلين تحت تهديد السلاح.

يواجه حوالى 25 مليون شخص في السودان الجوع الشديد بعد أن حُرم الملايين من مساعدات يمكن أن تنقذ حياتهم.

بها/لين/ص ك

