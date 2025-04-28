أعمال المجمع لانتخاب البابا المقبل تبدأ في السابع من أيار/مايو

afp_tickers

6دقائق

أعلن الفاتيكان الإثنين أنّ أعمال مجمع الكرادلة المغلق لانتخاب خلف للبابا فرنسيس، ستبدأ في السابع من أيار/مايو.

وكانت وكالة انسا الإيطالية للأنباء ذكرت في وقت سابق أنه سينعقد في هذا الموعد.

وجاء هذا الإعلان في ختام “المجمع العام” الجديد، وهو اجتماع تحضيري خاص حضره 180 كاردينالا، من بينهم أكثر من 100 كاردينال ناخب.

وبموجب قواعد الفاتيكان، يشارك الكردالة في ذلك اليوم في قداس رسمي في بازيليك القديس بطرس قبل أن يجتمع الكرادلة الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 80 سنة، اعتبارا من بعد الظهر جلسات مغلقة في كنيسة سيستينا لإجراء عمليات الاقتراع التي قد تمتد لأيام.

خلال المجمع المغلق الذي يجرى وفقا لمراسم مضبوطة بدقة وضعت على مر القرون، يجتمع الكرادلة ال135 الناخبون في كنيسة سيستينا في الفاتيكان ليختاروا في سرية مطلقة خلفا للبابا فرنسيس الذي توفي قبل أسبوع غداة عيد الفصح عن 88 عاما.

ويشمل الانتخاب إجراء أربع عمليات تصويت في اليوم، اثنتان في الصباح واثنتان بعد الظهر.

في هذه الأثناء، أعلنت متاحف الفاتيكان التي تستقبل أكثر من خمسة ملايين زائر سنويا، أنّ كنيسة سيستينا ستغلق لإجراء الاستعدادات التي تشمل ترتيب طاولات وكراسٍ وتركيب مدخنة على السطح.

ويمكن رؤية هذه المدخنة من ساحة القديس بطرس، على أن تُصدر دخانا أسود إذا لم يتم انتخاب بابا ودخانا أبيض إذا تمّ انتخاب بابا جديد بحصوله على ثلثي الأصوات.

ووري البابا اليسوعي على غرار سبعة بابوات آخرين، الثرى خلال مراسم خاصة السبت في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري وهي بازيليك بابوية في روما، حيث اختار أن يدفن.

وشارك أكثر من 400 ألف شخص في جنازة البابا السبت، إن في القداس الذي أقيم في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الذي حضره عشرات من قادة الدول والحكومات والملوك، أو خلال مرور الموكب الجنائزي في شوارع العاصمة الإيطالية وصولا إلى مرقد البابا الأخير.

– مجمع “المفاجآت” –

وقال الكاردينال الإسباني خوسيه كوبو لصحيفة إل باييس “فيما كان فرنسيس بابا المفاجآت، أرى ان هذا المجمع سيكون كذلك أيضا، ولن تكون خطواته متوقعة”.

ولخص الكاردينال الإيطالي جوزيبي فيرزالدي الشعور العام في صحيفة “لا ريبوبلكا” بقوله إن فرنسيس “كان بابا الشعب” واصفا اللقاء المنفرد بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس بطرس على هامش الجنازة بأنه “هدية بعد الممات” من قبل البابا الأرجنتيني الراحل.

ومنذ جنازة البابا المهيبة وهو اول أميركي لاتيني يتولى السدة البابوية، دخل الفاتيكان في حداد من تسعة أيام تقام خلالها مراسم يومية في ساحة القديس بطرس حتى الرابع من أيار/مايو.

وقال روبرتو ريغولي الأستاذ في الجامعة الحبرية الغريغورية في روما “نحن في مرحلة تشهد فيها الكاثوليكية استقطابات عدة في صفوفها لذا لا أتوقع أن يكون المجمع سريعا جدا”.

لكن الكاردينال الإسباني كريستوبال لوبيز روميرو قال إن هذا المجمع يوفر “فرصة لنثبت أن أفلاما مثل كونكلايف لا تعكس الواقع”. وقال ل”فاتيكان نيوز” وسيلة إعلام الفاتيكان الرسمية “يجب أن نظهر قدر المستطاع (..) أن ليس لدينا أسرار ولا صراعات داخلية”.

ويرى خبراء أن قدرة البابا المقبل على توحيد الكنيسة في ظل بيئة جيوسياسية تزداد تشرذما، قد يكون عاملا حاسما أكثر من جنسية المرشح.

وترى شركة المراهنات البريطانية وليام هيل أن الكاردينال الإيطالي بيترو بارولين أمين سر الفاتيكان هو الأوفر حظا أمام الفيليبيني لويس أنتونيو تاغلي رئيس أساقفة مانيلا الفخري.

أتى ريكاردو كروز (44 عاما) وهو مبرمج معلوماتية أصله من الفيليبين لتكريم ذكرى البابا الراحل، وأمل أن يكون خلفه من آسيا. لكنه شدد على أنه يتمنى ككاثوليكي أن يختار الكرادلة “البابا الجيد”.

وحذر خبراء من أن البابا المقبل لن يعتمد بالضرورة نهج سلفه الذي كان معروفا بصراحته الكبيرة وحسه الإصلاحي.

وكان فرنسيس الرئيس السابق لأساقفة بوينوس آيرس والمدافع الكبير عن المهمشين، مختلفا جدا عن سلفه بنديكتوس السادس عشر وهو مثقف ألماني لم يكن يرتاح للمناسبات العامة. وكان الأخير بدوره مختلفا جدا عن شخصية البابا البولندي يوحنا بولس الثاني الذي كان يتمتع بكاريسما وشعبية واسعتين.

بور-ابو/غ ر-ناش/ب ق