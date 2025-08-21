The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أكثر من ألفي متظاهر في العاصمة التونسية دفاعا عن المركزية النقابية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تظاهر أكثر من الفين من المؤيدين والمنتسبين الى الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس في وسط العاصمة، دعما للمركزية النقابية بعد تعرضها لانتقادات وجهها الرئيس قيس سعيد، وفق ما أفاد مراسلو  وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون “بالروح بالدم نفديك يا اتحاد”، رافعين علم المركزية النقابية التي تضم أكثر من 700 الف عضو.

وكتب على لافتات “أين الاصلاحات الكبرى؟” و”حكومة العار” و”حريات، دولة قمع”.

ومنعت الشرطة التي انتشرت بكثافة، العشرات من الانضمام إلى التظاهرة الرئيسية، بحسب مراسلي فرانس برس.

وقال الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي أمام الحشد الذي تجمع أمام مقر أكبر النقابات العمالية في البلاد، إن “بلادنا تمر بمرحلة حساسة. كل أسس الحياة السياسية والمدنية انهارت”.

وأبدى اسفه ل”معلومات خاطئة” و”تحريض منهجي” بحق الاتحاد الذي نال في 2015 جائزة نوبل للسلام لدوره في العملية الانتقالية الديموقراطية بعد ثورة 2011.

ونظمت المسيرة بعد تظاهرة لأنصار الرئيس سعيد الذين يتهمون الاتحاد ب”الفساد” في السابع من آب/اغسطس، في حين تتهمهم قيادة الاتحاد بمحاولة “اقتحام” مقرها في اليوم المذكور.

وفي الليلة التالية، دافع سعيد الذي يحتكر السلطات منذ صيف 2021، عن المتظاهرين وقال “هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة…حتى تعود إليه أمواله. لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يطبق على الجميع ولن نترك أي احد يتطاول على الشعب التونسي”.

وأيدت العديد من المنظمات غير الحكومية تظاهرة الخميس، بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وقال زياد دبار رئيس نقابة الصحافيين “نحن هنا تضامنا مع العمل النقابي وللتعبير عن رفضنا ترهيب أي قوة معارضة من جانب السلطة”.

واتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات ب”استهداف القوى النقابية، أحد آخر اركان الديموقراطية في تونس”، وذلك بعد توقيف عشرات المعارضين والمحامين والصحافيين والناشطين منذ 2022.

ومنذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات عدّة مع المستعمر الفرنسي وخلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وصولا إلى ثورة 2011.

كل-فكا/ب ق/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
13 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية