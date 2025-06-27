ألمانيا تتهم قاصرا سوريا بالتواطؤ في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت

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برلين (رويترز) – قال الادعاء العام الألماني يوم الجمعة إنه وجه اتهاما لقاصر سوري بدعم تنظيم إرهابي أجنبي لمساعدته في التخطيط لهجوم تسنى إحباطه على حفل لتيلور سويفت في فيينا العام الماضي.

وورد في التهم الموجهة إلى المشتبه به الذي عرفه الادعاء باسم محمد أ. أنه ساعد المهاجم المحتمل من خلال ترجمة تعليمات صنع القنابل باللغة العربية ومساعدته على الاتصال بأحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت.

وكانت الشرطة اعتقلت عدة أشخاص للاشتباه في وجود مؤامرة للهجوم على حفل لتيلور سويفت في ملعب إرنست هابيل في عاصمة النمسا، مما أدى إلى إلغاء جميع عروض النجمة الأمريكية الثلاثة هناك في أغسطس آب من العام الماضي.

وجاء في البيان “اعتنق محمد أ. فكر تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي منذ أبريل 2024 على أبعد تقدير”.

وأضاف البيان “في الفترة ما بين منتصف يوليو وأغسطس 2024، كان على اتصال بشاب نمساوي يخطط لشن هجوم بقنبلة على حفل للمغنية تيلور سويفت في فيينا”.

وكان الائتلاف الحاكم في النمسا وافق هذا الشهر على خطة لتمكين الشرطة من مراقبة التراسل الآمن للمشتبه بهم من أجل إحباط هجمات المتشددين، مما ينهي ما يقول مسؤولو الأمن إنها نقطة ضعف نادرة وخطيرة في دولة بالاتحاد الأوروبي.