ألمانيا تحث إسرائيل على ضمان سلامة من على متن قوارب أسطول الصمود

1دقيقة

برلين (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الخميس إن ألمانيا حثت إسرائيل على ضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالمي التي كانت تحمل مساعدات متجهة إلى قطاع غزة واعترضت إسرائيل سبيلها ويُعتقد أنها وصلت إلى إسرائيل.

وأضاف المتحدث “نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية ودعوناها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتصرف بشكل متناسب مع الموقف. دعوْنا أيضا إلى ضمان حماية كل من هم على متن القوارب وعلى حد علمنا هذا هو ما حدث بالفعل”.

وذكر أن السفارة الألمانية في إسرائيل تحاول التواصل مع الألمان المشاركين في الأسطول.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)