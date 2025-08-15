The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا تطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

برلين (رويترز) – دعت ألمانيا الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعدما قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه سيجري تنفيذ خطة لبناء آلاف المنازل التي ستقسم الضفة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن برلين “ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية”.

وذكر المتحدث أن خطط بناء مستوطنة “إي1” وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس الشرقية.

وقال سموتريتش الخميس إن العمل سيبدأ في المستوطنة التي جرى تجميد خطتها لفترة طويلة، في تحرك قال مكتبه إنه “سيقضي” على فكرة قيام دولة فلسطينية.

وذكر المتحدث باسم سموتريتش في بيان أن الوزير وافق على خطة لبناء 3401 منزل للمستوطنين الإسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس.

وطلبت ألمانيا من الحكومة الإسرائيلية مرارا وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية لأن ذلك ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن مثل هذا التحرك يعقد الخطوات نحو التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

قراءة معمّقة

