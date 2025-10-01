ألمانيا تعتقل 3 تشتبه في تخطيطهم استهداف مؤسسات يهودية لصالح حماس

4دقائق

برلين (رويترز) – قال ممثلو ادعاء ألمان يوم الأربعاء إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أجانب يشتبه في إعدادهم لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد أهداف يهودية في ألمانيا لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك قبل أسبوع من حلول الذكرى السنوية الثانية للهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل.

وذكر ممثلو الادعاء أنهم يشتبهون في انتماء الرجال الثلاثة لحماس وفي شراء أسلحة نارية وذخيرة للحركة لاستخدامها في عمليات اغتيال تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.

ونفت حماس يوم الأربعاء علاقتها بالرجال الثلاثة، ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت إن “سياستها كانت وما زالت تحصر كفاحها ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين فقط”.

* العثور على بنادق هجومية ومسدسات وذخيرة

قال الادعاء الاتحادي في بيان “في سياق الاعتقالات التي جرت اليوم، تسنى العثور على أسلحة مختلفة، ومنها بندقية هجومية إيه.كيه 47 ومسدسات عدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة”.

وأُلقي القبض على الثلاثة في برلين، وهم المواطن الألماني عابد آل ج.، ووائل ف. م. المولود في لبنان، والمواطن الألماني أحمد إ، وتم تحديد هويتهم بما يتماشى مع قوانين الخصوصية الألمانية. وقال مصدر أمني إن الثلاثة في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر.

ولم يتسن لرويترز بعد التواصل مع محامي المتهمين.

ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى حماس، التي تدير قطاع غزة والمدعومة من إيران، منظمة إرهابية.

وخضع أربعة من أعضاء حماس المشتبه في تخطيطهم لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا للمحاكمة في برلين في فبراير شباط فيما وصفها الادعاء العام بأنها أول قضية قضائية ضد أعضاء الحركة في ألمانيا.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام إن محققي مكافحة الإرهاب رصدوا اجتماع المتهمين في برلين لتسليم الأسلحة قبل أن تتدخل قوات العمليات وتكتشف أسلحة صالحة للاستخدام، بما في ذلك مسدس جلوك.

وذكر المتحدث أن مختصي الطب الشرعي يفحصون الاسلحة، وجرت عمليات تفتيش أيضا في مدينة لايبزيج شرق البلاد حيث يعيش أحد المشتبه بهم. وأضاف أن السلطات أجرت أيضا عملية تفتيش في أوبرهاوزن في ولاية نورد راين فستفاليا غرب البلاد.

وألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل بسبب إرث المحرقة النازية (الهولوكوست)، وتشدد الإجراءات الأمنية في المعابد اليهودية وغيرها من المؤسسات اليهودية. ولم تنضم إلى فرنسا وبريطانيا وعدة دول أخرى الشهر الماضي في تحدي رغبات إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطينية.

ولم ترد حماس حتى الآن على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة والتي تتضمن نزع سلاح الحركة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)