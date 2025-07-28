The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ألمانيا تعلن عن جسر جوي للمساعدات لغزة وتدرس زيادة الضغط على إسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من سارا مارش

برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الاثنين إن ألمانيا ستطلق على الفور جسرا جويا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة في الوقت الذي تدرس فيه تكثيف الضغط على إسرائيل بسبب الوضع “الكارثي” في القطاع.

ومع اقتراب عدد القتلى جراء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين في غزة من 60 ألف قتيل، تقول السلطات الصحية في غزة إن أعدادا متزايدة من الناس تموت بسبب الجوع وسوء التغذية، وتترك صور الأطفال الذين يتضورون جوعا العالم في حالة صدمة، وتؤدي إلى تأجيج الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع بشكل حاد.

ولطالما ظلت ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، من أقوى حلفاء إسرائيل وأكبر موردي الأسلحة لها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الكثير من الناس يتضورون جوعا في القطاع، مناقضا بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي نفى وجود مجاعة هناك.

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي في برلين إن الحكومة الأمنية الألمانية اجتمعت لأكثر من ساعتين يوم الاثنين لمناقشة الوضع. وفي حين رحبت بإعلان إسرائيل عن وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أجزاء من غزة باعتباره “خطوة أولى مهمة”، إلا أنها اتفقت على ضرورة أن يتبع ذلك المزيد.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
2 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
28 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية