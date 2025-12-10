أمازون تعلن عن استثمارات إضافية بقيمة 35 مليار دولار في الهند بحلول 2030

أعلنت مجموعة أمازون العملاقة للتجارة عبر الإنترنت الأربعاء أنها ستضاعف استثماراتها تقريبا في الهند، في مسعى لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي في البلد الأكثر سكانا في العالم.

وأعلنت عدة شركات عالمية عن استثمارات كبيرة هذا العام في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعد خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم ويتوقع بأن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 900 مليون شخص.

وأفادت الشركة الأميركية في بيان بأن “أمازون أعلنت عن خطط لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في جميع أعمالها التجارية في الهند حتى العام 2030، تضاف إلى نحو 40 مليار دولار استثمرتها في البلاد حتى الآن”.

وأضافت أن “هذا الاستثمار سيركّز على توسيع الأعمال التجارية وعلى ثلاثة أسس إستراتيجية: الرقمنة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات وخلق فرص العمل”.

يأتي الإعلان بعد يوم على كشف مايكروسوفت أنها ستستثمر 17,5 مليار دولار للمساعدة في إقامة البنى التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي في الهند، في ما وصفه الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا بأنه “أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا”.

وذكرت أمازون بأنها استثمرت في بنى تحتية رقمية ومادية، بما في ذلك شبكات نقل ومراكز بيانات وبنى تحتية لعمليات الدفع الرقمية وتطوير التكنولوجيا.

وأضاف بيان الشركة أن “الاستثمار سيخلق مليون وظيفة ويرفع الصادرات التراكمية إلى 80 مليار دولار ويوصل ميّزات الذكاء الاصطناعي إلى 15 مليون عمل تجاري صغير”.

ولفت إلى أن أمازون ستستند إلى الاستثمارات الحالية التي “رقمنت 12 مليون شركة صغيرة ومكنت من تصدير ما قيمته 20 مليار دولار”.

وقال المسؤول الكبير في أمازون أميت أغاروال “نتطلع إلى مواصلة القيام بدور المحرّك للنمو في الهند”.

– “استغلال الفرصة” –

وأكدت مايكروسوفت الثلاثاء أن أبرز أولويات خطتها الاستثمارية تشمل “بناء البنية التحتية الضخمة الآمنة.. لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي في الهند”.

وأضافت أن “جوهر هذا الجهد هو التقدم الكبير الذي يحرز في منطقة الحوسبة السحابية في جنوب وسط الهند ومقرها في حيدر أباد، والتي من المقرر أن تدخل قيد الخدمة منتصف عام 2026”.

وجاء إعلان ناديلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد لقائه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي حيث شكر الزعيم الهندي على “المحادثة الملهمة بشأن فرصة الذكاء الاصطناعي في الهند”.

وفي خطاب أدلى به في نيودلهي الأربعاء، قال ناديلا إن مايكروسوفت ملتزمة صقل “مهارات 20 مليون شخص في أنحاء الهند في مجال الذكاء الاصطناعي” بحلول العام 2030.

من جانبه، عبّر مودي الذي اجتمع الخميس مع رئيسي شركتي إنتل وكوغنيزانت للتكنولوجيا، عن “سعادته” باختيار شركة التكنولوجيا العملاقة الهند.

وقال في منشور على “إكس” إن “شباب الهند سيستغلون هذه الفرصة للإبداع والاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكوكب”.

في الأثناء، تكثّف ولاية أندرا برديش الهندية جهودها لتصبح مركزا للتكنولوجيا إذ يعمل المسؤولون على جذب المستثمرين الأميركيين بعد إعلان غوغل عن استثمار بقيمة 15 مليار دولار.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت غوغل أنها تخطط لـ”مركز للذكاء الاصطناعي بقدرات ضخمة” في مدينة فيساخاباتنام في ولاية أندرا برديش.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل كلاود” توماس كوريان متحدثا لدى الإعلان عن الاستثمار، بأن المركز سيكون “أكبر مركز للذكاء الاصطناعي” تقيمه الشركة خارج الولايات المتحدة.

ويزور حاليا وزير تكنولوجيا المعلومات لولاية أندرا برديش نارا لوكيش سان فرانسيسكو حيث يلتقي بمجموعة من كبرى الشخصيات في عالم التكنولوجيا في إطار المساعي الرامية للحصول على استثمارات.

وحضّ لوكيش الأربعاء في عدة منشورات على “إكس” تضمّنت تفاصيل اجتماعاته، شركة “إنفيديا” لصناعة الشرائح الإلكترونية على فتح “مصنع صغير” وحضّ “إنتل” المنافسة على درس إنشاء وحدة تجميع وقال إنه دعا “أدوبي” لتأسيس مركز أيضا.

كما طلب من “غوغل” النظر في إمكانية تطوير منشأة لتجميع المسيرات وتعييرها واختبارها ضمن “مدينة المسيرات” المخطط لها في الولاية. لكن هذه ما زالت مقترحات.

ويتوقع أن يتم ربط فيساخاباتنام التي تعد حوالى مليوني نسمة بكبلات إنترنت تحت البحر من سنغافورة.

ولوكيش الذي تلقى تعليمه في ستانفورد هو نجل كبير وزراء أندرا برديش نارا تشاندرابابو نايدو الذي لعب دورا رئيسيا في الإشراف على تحوّل حيدر أباد إلى مركز لتكنولوجيا المعلومات، ما أكسبها لقب “سايبر أباد”.

وتأتي هذه التحرّكات قبيل قمة مرتقبة للذكاء الاصطناعي مقررة في نيودلهي في شباط/فبراير والتي تأمل الحكومة بأن يشارك فيها كبار القادة السياسيين والمدراء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.

