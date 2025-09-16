The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار
أماكن العمل

الرؤساء التنفيذيون في سويسرا يتقاضون رواتب فلكية مقارنة بموظفيهم

كبار المديرين التنفيذيين في سويسرا يتقاضون أجوراً تفوق موظفيهم الأقل دخلاً بأكثر من 140 مرة، وفق دراسة نقابة «أونيا».
كبار المديرين التنفيذيين في سويسرا يتقاضون أجوراً تفوق موظفيهم الأقل دخلاً بأكثر من 140 مرة، وفق دراسة نقابة أونيا . Keystone-SDA

أظهرت دراسة نُشرت أمس الاثنين أن كبار المديرين التنفيذيين، رجالًا ونساءً، في الشركات الكبرى بسويسرا تقاضوا العام الماضي أجورًا تزيد 143 مرة على أجور موظفيهم الأقل دخلًا. وتشير الدراسة الصادرة عن اتحاد النقابات السويسرية إلى أن هذه الفجوة تقلصت قليلًا مقارنة بالسنوات السابقة.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA

ففي عام 2023، بلغ الفارق بين أعلى الأجور وأدناها نسبة 1 إلى 150، بحسب ما أعلنت المنظمة النقابية، مضيفة أن بعض الشركات التي تضم عددًا كبيرًا من العاملين والعاملات قلصت بالفعل هذه الفجوة. ووفقًا للدراسة، تتسع فجوات الأجور بشكل خاص في الشركات التي تمنح المديرات والمديرين والتنفيذيين مكافآت ورواتب ضخمة.

فعلى سبيل المثال، تقاضى الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس فاسانت ناراسيمهان نحو 19.2 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 333 ضعف أجور أدنى موظفي وموظفات الشركة. كما بلغ التفاوت في شركات أخرى مثل  بارتنرز غروب نسبة 1 إلى 328، وفي شركة الأدوية  غالدرما نسبة 1 إلى 298، بينما جاء مصرف يو بي إس في المرتبة الرابعة بنسبة 1 إلى 276 مرة.

في المقابل، سُجّل أدنى مستوى للفجوة في شركتي كووب، والخطوط الفدرالية للسكك الحديدة السويسرية حيث لم يتجاوز الفارق 1 إلى 11 مرة.

وأشارت النقابة إلى أن الشركات وزعت مجتمعة أرباحًا بقيمة 46 مليار فرنك سويسري على شكل مدفوعات  نقدية، وإعادة شراء للأسهم، معتبرة ذلك دليلًا على توفر موارد مالية كافية تتيح لهذه الشركات رفع الأجور الدنيا التي تتقاضاها فئة من موظفيها.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
25 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
36 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

أخبار

رفض مجلس الشيوخ الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المزيد

مجلس الشيوخ السويسري يرفض فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين  

تم نشر هذا المحتوى على رفض مجلس الشيوخ السويسري دعوة لانضمام البلاد إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين. كما رفضت الأغلبية أيضًا إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل.

طالع المزيدمجلس الشيوخ السويسري يرفض فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين  
دبلوماسيون

المزيد

شؤون خارجية

دبلوماسيون سابقون ينتقدون صمت سويسرا بشأن ما يحدث في غزة

تم نشر هذا المحتوى على دبلوماسيون سويسريون.ات سابقون.ات يحثون بلادهم على اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.

طالع المزيددبلوماسيون سابقون ينتقدون صمت سويسرا بشأن ما يحدث في غزة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن مؤخرًا عن خطط لبناء نحو 3,400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

المزيد

شؤون خارجية

سويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية

تم نشر هذا المحتوى على سويسرا ترفض خطط إسرائيل الهادفة إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

طالع المزيدسويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية
تأجيل المفاوضات حول اتفاق النفايات البلاستيكية في جنيف

المزيد

خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي

تم نشر هذا المحتوى على لن تتمكن سويسرا من إبرام اتفاق جنيف للحد من التلوث البلاستيكي. صباح الجمعة، أعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي عن خيبة أمل وفد بلاده.

طالع المزيدخيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي
رئيسة سويسرا كارين كيلرـ سوتر، ووزير الاقتصاد غي بارمولان خلال زيارتهما إلى واشنطن مساء الثلاثاء، لتقديم عرض جديد إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لدرء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في اللحظات الأخيرة.

المزيد

سياسة التجارة

بدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية

تم نشر هذا المحتوى على الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ رغم المساعي السويسرية في اللحظات الأخيرة.

طالع المزيدبدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية
رسوم ترامب الجمركية تزيد من احتمالات العودة إلى أسعار الفائدة السلبية في سويسرا

المزيد

أماكن العمل

الرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على رسوم ترامب تهدد نمو الاقتصاد السويسري وقد .تدفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر

طالع المزيدالرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا
مونيكا شموتس رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفدرالية.

المزيد

شؤون خارجية

وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على جدّدت سويسرا تأكيدها على ضرورة التوصّل إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. .

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
متظاهرون

المزيد

جنيف الدولية

نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

تم نشر هذا المحتوى على في وقت متأخر من يوم الخميس، هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف. وسكبوا الطلاء الأحمر على مدخل المبنى.

طالع المزيدنشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية