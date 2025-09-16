الرؤساء التنفيذيون في سويسرا يتقاضون رواتب فلكية مقارنة بموظفيهم

كبار المديرين التنفيذيين في سويسرا يتقاضون أجوراً تفوق موظفيهم الأقل دخلاً بأكثر من 140 مرة، وفق دراسة نقابة أونيا . Keystone-SDA

أظهرت دراسة نُشرت أمس الاثنين أن كبار المديرين التنفيذيين، رجالًا ونساءً، في الشركات الكبرى بسويسرا تقاضوا العام الماضي أجورًا تزيد 143 مرة على أجور موظفيهم الأقل دخلًا. وتشير الدراسة الصادرة عن اتحاد النقابات السويسرية إلى أن هذه الفجوة تقلصت قليلًا مقارنة بالسنوات السابقة.

ففي عام 2023، بلغ الفارق بين أعلى الأجور وأدناها نسبة 1 إلى 150، بحسب ما أعلنت المنظمة النقابية، مضيفة أن بعض الشركات التي تضم عددًا كبيرًا من العاملين والعاملات قلصت بالفعل هذه الفجوة. ووفقًا للدراسة، تتسع فجوات الأجور بشكل خاص في الشركات التي تمنح المديرات والمديرين والتنفيذيين مكافآت ورواتب ضخمة.

فعلى سبيل المثال، تقاضى الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس فاسانت ناراسيمهان نحو 19.2 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 333 ضعف أجور أدنى موظفي وموظفات الشركة. كما بلغ التفاوت في شركات أخرى مثل بارتنرز غروب نسبة 1 إلى 328، وفي شركة الأدوية غالدرما نسبة 1 إلى 298، بينما جاء مصرف يو بي إس في المرتبة الرابعة بنسبة 1 إلى 276 مرة.

في المقابل، سُجّل أدنى مستوى للفجوة في شركتي كووب، والخطوط الفدرالية للسكك الحديدة السويسرية حيث لم يتجاوز الفارق 1 إلى 11 مرة.

وأشارت النقابة إلى أن الشركات وزعت مجتمعة أرباحًا بقيمة 46 مليار فرنك سويسري على شكل مدفوعات نقدية، وإعادة شراء للأسهم، معتبرة ذلك دليلًا على توفر موارد مالية كافية تتيح لهذه الشركات رفع الأجور الدنيا التي تتقاضاها فئة من موظفيها.