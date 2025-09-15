The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Sindacato Unia denuncia importanti divari salariali

Keystone-SDA

L'anno scorso i quadri dirigenti delle grandi imprese svizzere hanno guadagnato 143 volte più dei loro impiegati meno remunerati. Secondo uno studio del sindacato Unia, il divario è leggermente diminuito rispetto agli ultimi anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel 2023, la forbice fra salari più alti e più bassi era in effetti di 1:150, ha annunciato oggi l’organizzazione sindacale. Alcune imprese con un importante numero di salariati hanno ridotto questo scarto.

Secondo lo studio, i divari salariali crescono dove i salari dei quadri risultano particolarmente importanti. il CEO di Novartis Vasant Narasimhan ha ad esempio guadagnato 19,2 milioni di franchi, ovvero 333 volte di più del suo collaboratore meno pagato.

Esempi simili si trovano con Partners Group, con una forbice di 1:328, e con il gruppo farmaceutico Galderma, con uno scarto di 1:298. UBS si piazza al quarto posto, con un divario di 1:276.

Il divario salariale più basso si è invece registrato presso Coop e FFS, con una forbice di 1:11.

Le aziende hanno poi versato in totale 46 miliardi di franchi in dividendi, accompagnati anche da riacquisto di azioni. Un fatto che mostra come le società abbiano a disposizione denaro sufficiente per aumentare i salari più bassi, sottolinea Unia.

