عملاق الشحن السويسري الإيطالي يستثمر في ميناء مصراتة الليبي

في طرابلس، أعلنت السلطات الليبية، المعترف بها دوليا توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق قطري، وشركة تابعة لعملاق الشحن السويسري الإيطالي MSC لتطوير ميناء مصراتة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحديث وتوسيع الميناء، الذي يُعدّ أهم محطة غير نفطية في البلاد، ويستحوذ على 60 إلى 65% من حركة الحاويات.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن هيئة المنطقة الحرة بمصراتة (MFZ)، ستُخصص استثمارات بقيمة 2.7 مليار دولار لتحديث، وتوسيع الميناء الكبير الواقع غرب ليبيا. ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة الميناء على استقبال وشحن الحاويات إلى أربعة ملايين حاوية سنويًا.

وتتوقع الحكومة الليبية أن يُسهم هذا المشروع في توفير 8،400 فرصة عمل مباشرة و62،000 فرصة عمل غير مباشرة. كما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات التشغيلية السنوية 600 مليون دولار.

أول مشروع بنية تحتية مشترك بين القطاعين العام والخاص

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مصراتة بحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني.

وتُشرف هيئة المنطقة الحرة بمصراتة على “أول وأكبر منطقة حرة في البلاد”، والتي تأسست عام 2000 على مساحة 2,576 هكتارًا، ويمكن توسيعها لتصل إلى 20,000 هكتار.

ويشارك في مشروع التحديث، إلى جانب هيئة المنطقة الحرة بمصراتة، كل من صندوق “مها كابيتال بارتنرز” القطري، وشركة “تيرمينال إنفستمنت ليميتد” (TIL) التابعة لعملاق الشحن السويسري الإيطالي MSC.

ويُعدّ هذا أول مشروع بنية تحتية كبيرمشترك بين القطاعين العام والخاص خارج قطاع الطاقة في ليبيا. وقد صرحت الشركات المشاركة في بيان مشترك بأن الهدف هو “تحويل ميناء مصراتة إلى بنية تحتية حديثة وفعالة وذات قدرة عالية”.

