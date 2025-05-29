أمريكا: إسرائيل تقبل خطة للهدنة في غزة وحماس تراجعها

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من ميشيل نيكولز ونضال المغربي

الأمم المتحدة/القاهرة (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الخميس إن إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها تدرس المقترح مع توسع منظومة مدعومة من الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع الممزق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة والذي قدمه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو هذه التقارير، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت للصحفيين في واشنطن إن إسرائيل وافقت على الاقتراح.

ولم تذكر ليفيت تفاصيل محتوياته. لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الاقتراح قوله إن المرحلة الأولى ستشمل وقف إطلاق النار 60 يوما، وتدفق المساعدات الإنسانية من خلال عمليات تديرها الأمم المتحدة.

وقال مسؤول في حماس لرويترز “تدرس الحركة مقترح ويتكوف المعدل بمسؤولية عالية، انطلاقا من حرصها على تحقيق مصالح شعبنا وضمان وقف العدوان”.

ووسعت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مجموعة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وتؤيدها إسرائيل، نطاق توزيع المساعدات إلى موقع ثالث اليوم.

وبدأت عمليات المؤسسة هذا الأسبوع في غزة حيث قالت الأمم المتحدة إن مليوني شخص يواجهون خطر المجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعا على دخول المساعدات إلى القطاع. وتعرضت عمليات المؤسسة لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة وجماعات إغاثة أخرى بوصفها غير كافية ومعيبة.

وشابت مشاهد صاخبة وقعت عندما اندفع آلاف الفلسطينيين إلى الأسوار وأجبروا متعاقدين من القطاع الخاص لتوفير الأمن على التراجع.

وأدت البداية الفوضوية للعمليات إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لإدخال المزيد من المواد الغذائية للقطاع ووقف القتال. وقدمت المؤسسة حتى الآن ما يزيد قليلا على 1.8 مليون وجبة وتعتزم فتح مزيد من مواقع التوزيع في الأسابيع المقبلة.

وقال ويتكوف للصحفيين يوم الأربعاء إن واشنطن على وشك “إرسال ورقة شروط جديدة” بشأن وقف إطلاق النار إلى طرفي الصراع الدائر منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضاف ويتكوف “لدي شعور إيجابي جدا بالتوصل إلى حل طويل الأمد، ووقف مؤقت لإطلاق النار، وحل سلمي طويل الأمد لهذا الصراع”.

ولم يتضح كيف يمكن لهذا الاقتراح أن يؤدي إلى تجاوز الخلافات الواسعة بين حماس وإسرائيل‭ التي ‬أعاقت محاولات سابقة للعودة إلى وقف إطلاق النار الذي انهار في مارس آذار بعد شهرين فقط من التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وتصر إسرائيل على نزع سلاح حماس بالكامل وتفكيك قوتها العسكرية وإنهاء حكمها في غزة، إضافة إلى ضرورة إطلاح سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع، وعددهم 58 رهينة، قبل أن توافق على إنهاء الحرب.

وترفض حماس التخلي عن سلاحها وتقول إن على إسرائيل الالتزام بإنهاء الحرب لإنجاح أي اتفاق.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة، إذ طالبت العديد من الدول الأوروبية، والتي تتردد عادة في انتقاد إسرائيل، علنا بإنهاء الحرب وببذل جهود إغاثة إنسانية واسعة.

وشنت إسرائيل عمليتها العسكرية على غزة ردا على هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 واقتياد 251 رهينة إلى القطاع.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت منذ بدايتها عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني وأدت إلى تدمير القطاع وأجبرت معظم سكانه على النزوح عدة مرات.