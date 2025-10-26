أمريكان إيرلاينز تستأنف رحلاتها لإسرائيل في مارس بعد وقف إطلاق النار بغزة

reuters_tickers

2دقائق

من ستيفن شير

القدس (رويترز) – قالت شركة أمريكان إيرلاينز يوم الأحد إنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في مارس آذار.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت شركة الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها من مطار جون إف. كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب التي استمرت عامين في غزة.

وقالت أمريكان إيرلاينز إنها ستستأنف الرحلات من مطار جون إف. كنيدي في 28 مارس آذار.

واستأنفت بالفعل منافستاها الأمريكيتان، دلتا ويونايتد، رحلاتهما إلى إسرائيل.

وأوقف العديد من شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات إلى تل أبيب بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وتجنبت هذه الشركات المنطقة لفترات طويلة خلال العامين الماضيين بسبب إطلاق الصواريخ من حين لآخر من إيران واليمن.

وأدى هذا بشكل كبير لإلقاء تسيير الرحلات الدولية على عاتق شركة طيران العال الإسرائيلية وشركتي الطيران الإسرائيليتين الأصغر حجما أركياع وإسرائير.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس، استأنفت شركات طيران أجنبية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب.

ومن المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الاسكندنافية وشركة أيبيريا للطيران والخطوط الجوية السويسرية رحلاتها هذا الأسبوع.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)