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أمريكا أخطرت حلفاء في الشرق الأوسط بهجوم إسرائيل المزمع على إيران

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واشنطن (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الجمعة إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت عددا من الحلفاء الإقليميين في الشرق الأوسط بالهجوم الإسرائيلي الوشيك على إيران قبل ساعات من تنفيذه.

وفي مذكرة دبلوماسية أُرسلت بعد ظهر يوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم الإسرائيلي سيقع في وقت متأخر يوم الخميس. وكانت قطر من الدول التي تلقت الإخطارات.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

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