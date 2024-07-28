أمريكا تحمل حزب الله مسؤولية الهجوم على الجولان وتحذر من خطر التصعيد

reuters_tickers

3دقائق

من سايمون لويس وكانيشكا سينغ

طوكيو/واشنطن (رويترز) – حمّلت الولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأحد مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل 12 طفلا وفتى في ملعب كرة قدم بهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، مما ينذر بنشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط.

كما حملت إسرائيل الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم وقالت إنها ستهاجمها بقوة بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت. وتنفي جماعة حزب الله مسؤوليتها عن الهجوم.

وأثار الهجوم مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة التي يزداد فيها التوتر بسبب حرب إسرائيل في غزة. وأدت الحرب التي اندلعت قبل تسعة أشهر إلى مقتل عشرات الآلاف وإحداث أزمة إنسانية في القطاع الساحلي الضيق.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأحد “هذا الهجوم نفذه حزب الله اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها”.

وأضاف أن واشنطن تجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ هجوم يوم السبت الذي نددت به ووصفته بأنه “مروع”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إنه لا يريد تصعيد الصراع على حدود إسرائيل الشمالية وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة لها.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في طوكيو “أشدد على حق (إسرائيل) في الدفاع عن مواطنيها وإصرارنا على ضمان أنهم قادرون على فعل ذلك… لكننا أيضا لا نريد رؤية تصاعد الصراع. لا نريد رؤيته يمتد”.

وقال البيت الأبيض إن واشنطن تعمل على إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الهجمات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وعبر بلينكن عن حزنه لخسارة الأرواح وذكر أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة من شأنه الإسهام في تهدئة الوضع على حدود إسرائيل مع لبنان.

وأردف قائلا “من المهم للغاية أن نساعد في تهدئة الصراع، ليس لتجنب تصاعده ولتجنب امتداده فحسب، وإنما لتهدئته لأنكم لديكم الكثير من الناس في البلدين، في إسرائيل ولبنان، نزحوا من ديارهم”.

وعلى الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر، لم تتوصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وكرر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الأحد ما جاء في بيان بلينكن.

وقال شومر في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) “لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله كما تفعل ضد حماس”.

وأضاف “لا أعتقد أن أي شخص يرغب في اتساع نطاق الحرب. لذا، آمل اتخاذ مزيد من التحركات لتهدئة التصعيد”.