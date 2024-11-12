أمريكا ترى أن إسرائيل لا تعرقل مساعدات غزة وجماعات إغاثة تعترض

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من حميرة باموق ودافني بساليداكيس

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن إسرائيل لا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة لغزة وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي، لكن واشنطن أقرت بأن الوضع الإنساني لا يزال مترديا في القطاع الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد بعثا برسالة في 13 أكتوبر تشرين الأول لنظيريهما في إسرائيل ضمت قائمة بإجراءات معينة يتعين على إسرائيل اتخاذها خلال 30 يوما لتحسين الوضع المتدهور في غزة. وقالا في الرسالة إن عدم تحسين هذا الوضع قد يكون له تبعات محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ورفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل يوم الثلاثاء، وهو الموعد النهائي للمهلة الأمريكية، توضيح ما إذا كانت هذه الإجراءات المعينة قد لُبيت. وبدلا من ذلك، قال للصحفيين إن إسرائيل اتخذت خطوات لتلبية المطالب وإن واشنطن ستواصل تقييم الوضع.

وتابع “شهدنا إحراز بعض التقدم. ونود أن نرى المزيد من التغييرات تحدث. نعتقد أنه لولا التدخل الأمريكي، ربما لم تكن هذه التغييرات لتحدث على الإطلاق”، مضيفا أن واشنطن ستستمر في تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي.

وقالت ثماني منظمات إغاثة دولية، من بينها أوكسفام وإنقاذ الطفل، في تقرير إن إسرائيل لم تلب المطالب بحلول الموعد النهائي المحدد.

وفي بيان أصدرته في وقت لاحق، انتقدت حركة حماس ما أعلنته إدارة بايدن أن إسرائيل اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وقالت الحركة الفلسطينية إنها تعد التقييم “تأكيدا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع المستمرة في شمال القطاع منذ 35 يوما”.

واتهمت الحركة واشنطن مجددا‭‭ ‬‬”بتقديم الغطاء السياسي والعسكري والحماية من المساءلة والمحاسبة عبر تعطيل أدوات القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات التي صمِّمَت لحماية المدنيين، في سلوك يثبِّت دورها كراع أساسي لإرهاب كيان الاحتلال الفاشي بحق شعبنا وشعوب المنطقة”.

وقدم بايدن، الذي تنتهي فترته الرئاسية قريبا، دعما قويا لإسرائيل منذ أن شن مسلحون بقيادة حماس هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ ذلك الحين قتلت حتى الآن أكثر من 43500 فلسطيني في غزة فضلا عن تدمير القطاع وتشريد سكانه.

وكان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر قد قال في إفادة صحفية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني إن النتائج على الأرض لم تكن جيدة بما يكفي في هذا الوقت رغم الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لزيادة وصول المساعدات.

كما شدد بلينكن في لقائه مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يوم الاثنين على ضرورة أن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية إلى تحسين الوضع الفعلي على الأرض.

ورفض باتيل توضيح سبب اختيار واشنطن إجراء التقييم استنادا إلى التدابير الإسرائيلية لمعالجة المشكلات بدلا من رؤية النتائج الفعلية على الأرض، والتي قال مسؤولون أمريكيون مرارا إنها ستكون مقياسهم.