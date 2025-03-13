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أمريكا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وأسطول ظل

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من دوينا شياكو وتيموثي جاردنر

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت يوم الخميس عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونج كونج وتشارك في أسطول ظل يساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط.

وأعاد الرئيس دونالد ترامب في فبراير شباط فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران لتتضمن محاولات لوقف صادراتها النفطية تماما لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي وتمويل جماعات مسلحة.

وذكرت الوزارة في بيان أن باك نجاد “يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “يواصل النظام الإيراني استخدام عوائد الموارد النفطية الهائلة في البلاد لتعزيز مصالحه الشخصية المثيرة للقلق على حساب الشعب الإيراني”.

وأضاف “ستعمل وزارة الخزانة على مواجهة وإحباط أي محاولات من النظام لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار وتعزيز قائمة أولوياته الخطيرة”.

وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي الأغراض.

وقالت وزراة الخزانة إنها فرضت عقوبات أيضا على مالكي أو مشغلي السفن، التي سلمت نفطا إيرانيا إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أن هؤلاء في دول متعددة، من بينها الهند والصين.

ويعتمد الجيش الإيراني على أسطول ظل ضخم من السفن لإخفاء شحنات إلى الصين تُقدر بمليارات الدولارات.

وأوضحت الوزارة أن من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات يوم الخميس، سفينة “بيس هيل” التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة لها، وسفينة “بولاريس 1” التي ترفع علم إيران، وشركة “فالون شيبينج” المسجلة في سيشل، وشركة “إيتاجوا سيرفيسز” المسجلة في ليبيريا.

وقالت إن وزارة الخارجية الأمريكية تصنف ثلاثة كيانات وثلاث سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.

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