أمريكا تقول إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين

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طوكيو 6 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن القوات الأمريكية اعترضت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز والخليج.

وذكر البيان أن إيران أطلقت سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من قيام القيادة المركزية بإسقاط أربع طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، مضيفا أن الطائرات المسيرة شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية قصفت بعد ذلك مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في جوروك وجزيرة قشم للتصدي لأي هجمات بحرية أخرى.

وقالت القيادة المركزية إن التقييمات الأولية تشير إلى أن ستة من الصواريخ التي أطلقتها إيران تم اعتراضها، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)