أمريكا ستنشر 200 عسكري بإسرائيل ضمن قوة مهام لغزة دون المشاركة في عمليات بالقطاع

من ستيف هولاند وإسماعيل شاكيل وفيل ستيوارت

واشنطن (رويترز) – قال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستنشر ما يصل إلى 200 عسكري في إسرائيل لتأسيس قوة مهام لدعم جهود الاستقرار في غزة، إلا أنه من غير المتوقع نشر أي أمريكيين في القطاع الفلسطيني.

وأوضح أحد المسؤولين أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي ستؤسس قوة مهام تُعرف باسم (مركز التنسيق المدني العسكري).

وذكر المسؤولون أن مهمة القوة ستكون تسهيل تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك المساعدات الأمنية والإنسانية.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن العسكريين الأمريكيين سيكلَفون بمراقبة اتفاق غزة من إسرائيل، وسيعملون مع القوات الدولية الأخرى على الأرض.

وقال مسؤولان، تحدثا للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن هذه القوة ستكون النواة لمركز التنسيق المدني العسكري، لكنه سيضم ممثلين من الجيش في مصر وقطر وتركيا، وربما من الإمارات.

وذكر المسؤولان أن المركز المشترك سيتولى التنسيق مع القوات الإسرائيلية والقوات الأمنية الأخرى لتجنب وقوع اشتباكات.

وأكد أحدهما أنه “ليس من المقرر دخول أي قوات أمريكية إلى غزة”.

وقال مسؤول إن القوات الأمريكية التي سيتم نشرها ستكون لديها خبرة في التخطيط والأمن واللوجيستيات والهندسة.

وعبر المسؤولان عن أملهما في أن يسهم اتفاق غزة، بمجرد تنفيذه، في تهدئة التوتر في المنطقة وتهيئة الظروف لمفاوضات حول المزيد من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وتوسط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى فيما يعرف باتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات تضمنت تطبيعا بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات والمغرب والسودان.

وقال المسؤولان إن السعودية قد تتوصل لمثل هذه الاتفاقية مع إسرائيل، وكذلك إندونيسيا وموريتانيا والجزائر وسوريا ولبنان.

