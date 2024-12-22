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أنقرة: وزير الخارجية التركي يلتقي الشرع في دمشق

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الأحد إن وزير الخارجية هاكان فيدان التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق.

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت صور ولقطات نشرتها الوزارة فيدان والشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا وزعيم جماعة هيئة تحرير الشام التي قادت عملية الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أسبوعين، وهما يتعانقان ويتصافحان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن فيدان سيتوجه إلى دمشق لإجراء مناقشات مع الإدارة الجديدة في سوريا.

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