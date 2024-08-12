أوبك: الاقتصاد الصيني يبطئ الطلب على النفط

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قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الاثنين إن انعدام اليقين بشأن النمو الاقتصادي الصيني يثقل كاهل الطلب العالمي على النفط هذا العام، مما دفع الكارتل إلى مراجعة محدودة للتوقعات القوية التي نشرها في تموز/يوليو.

وقالت المنظمة في تقرير صدر الاثنين “تم تعديل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 مع تراجع طفيف بمقدار 135 ألف برميل يوميًا عن تقييم الشهر السابق”.

وأضافت أن الطلب “يقف الآن عند مستوى سليم يبلغ 2,1 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 1,4 مليون برميل قبل جائحة كوفيد-19”.

وقالت إن السبب الرئيسي للمراجعة هو “تخفيف التوقعات بشأن نمو الطلب الصيني على النفط في عام 2024”.

ولاحظت أوبك أن أسعار النفط ارتفعت بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو قبل أن تنخفض منذ أيار/مايو فصاعدًا.

وعزت انخفاض الأسعار إلى “المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني” فضلاً عن “تخفيف أقساط المخاطر الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية المختلطة”.

نغ/ص ك/ب ق