أوكرانيا تدعو شركاءها لحماية أجوائها بعد ضربات روسية قتلت أربعة أشخاص

afp_tickers

3دقائق

كرّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت دعوته إلى حماية الأجواء الأوكرانية، بعد ساعات من قصف روسي على بلاده أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

والتقى زيلينسكي الخميس حلفاءه في لندن لمناقشة تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي.

وقال الرئيس الأوكراني في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي “يملك شركاؤنا الأنظمة اللازمة ويمكنهم المساعدة في الدفاع عن أوكرانيا” ضد الصواريخ البالستية التي تستخدمها روسيا “في جميع هجماتها تقريبا”.

وأضاف زيلينسكي أنّه يولي “اهتماما خاصا إلى أنظمة باتريوت” الأميركية للدفاع الجوي، وهي بالغة الفاعلية ضد الصواريخ البالستية.

وليل الجمعة السبت، أطلقت روسيا باتجاه أوكرانيا “تسعة صواريخ بالستية من طراز اسكندر-ام” و”64 مسيرة هجومية”، وفقا لسلاح الجو الأوكراني الذي أكد أنه دمر 50 مسيرة وأربعة صواريخ.

وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 12 آخرين في كييف، بحسب ما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرابة الساعة الرابعة صباحا، سمع صحافيو وكالة فرانس برس في كييف أصوات صواريخ وانفجارات قوية.

كما شاهدوا عناصر إطفاء يكافحون نيرانا اندلعت في مستودع، فيما اندلع حريق كبير في حيي ديسنيانسكي ودارنيتسكي، وفقا لمصادر بلدية.

وقالت وزارة الداخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي “قتل مسعف وأصيب آخر جراء إطلاق صواريخ عدة على بلدة بيتروبافليفسكا في منطقة في دنيبروبيتروفسك” في وسط البلاد الشرقي.

وفي المنطقة نفسها، “قتلت امرأة وأصيب سبعة أشخاص” على ما أضافت الوزارة مشيرة إلى “أضرار لحقت بآليات إطفاء وأبنية سكنية ومتاجر”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّها استهدفت “شركات تابعة لمجمع الصناعات العسكرية الأوكراني، وكذلك مواقع للبنية التحتية للطاقة تمكّنه من العمل”.

ومع انخفاض درجات الحرارة، تصعّد روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما يثير مخاوف من شتاء قاسٍ على الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي السبت إنّه منذ بداية العام، أطلقت روسيا على أوكرانيا “حوالى 770 صاروخا بالستيا” وأكثر من “50 صاروخ كينجال” فرط صوتي، وهو ما يصعب على الدفاعات الجوية اعتراضه.

بور-تيم/غ ر-ناش/دص