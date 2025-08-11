إخلاء مناطق في جنوب غرب اليابان بعد فيضانات وانهيارات أرضية

دعت السلطات اليابانية الإثنين ملايين الأشخاص إلى إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جنوب غرب اليابان عقب أمطار غزيرة تسببت بفقدان أثر عدد من الأشخاص في مناطق مختلفة.

وأظهرت صور بثّها التلفزيون الياباني مناطق عدة في محافظة كوماموتو غمرتها المياه بارتفاع نحو متر، ما أدى إلى تضرر منازل ومحال تجارية ومركبات.

وسجلت مدينة تامانا الأكثر تضررا من الأمطار هطول أكثر من 37 سنتيمترا خلال ست ساعات فقط صباح الإثنين، وهو رقم قياسي محلي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن “الوضع يشكّل خطرا على حياة الناس، ويجب ضمان سلامتهم مع توخي أقصى درجات الحذر”.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في مناطق جنوب غرب اليابان تلقوا دعوات للإخلاء. وشمل أعلى مستوى من التحذير نحو 384 ألف شخص، معظمهم في محافظة كوماموتو.

وفُقد رجل في بلدة كوسا بالمحافظة نفسها بعد انزلاق أرضي، حسبما قال مسؤول محلي لفرانس برس.

وفي مدينة ميساتو بالمحافظة نفسها، حاول عناصر الإنقاذ مساعدة رجل مسنّ علق داخل منزله بعد انزلاق أرضي أيضا، حسبما أفاد مسؤول محلي آخر.

وأشار التلفزيون الرسمي الياباني إلى أن شخصين من مدينة فوكوكا الكبرى جرفتهما مياه النهر الأحد، وما زالا مفقودَين.

