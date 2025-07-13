إدارة ترامب تدافع عن أساليبها العنيفة في توقيف المهاجرين غير النظاميين

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دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن استخدام أساليب عنيفة في توقيف للمهاجرين غير النظاميين على أيدي عناصر فدراليين ملثمين ومسلحين، بعد أيام من حكم لقاضية فدرالية جاء فيه أن التوقيفات تتم “على أساس العرق فقط”.

وشرح مسؤول الحدود توم هومان ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وجهة نظر الإدارة في البرامج الحوارية الأحد، غداة وفاة عامل مزرعة في كاليفورنيا بعد إصابته في عملية دهم لمزرعة قانونية للقنب.

وأمرت القاضية مامي إيووسي مينساه فريمبونغ الجمعة بوقف “الدوريات المتجولة” التي تستهدف المهاجرين غير المسجلين في لوس أنجليس، قائلة إن عرق الشخص أو لغته أو مكان عمله لا يشكل مبررا كافيا.

وقال هومان في برنامج “حال الاتحاد” على “سي إن إن” إن “الوصف الجسدي لا يمكن أن يكون السبب الوحيد لاحتجاز شخص ما واستجوابه” بل يعتمد الأمر على “مجموعة واسعة من العوامل”.

لكنه أقر بأن المظهر كان أحد هذه العوامل، وقال إن هناك في بعض الأحيان “توقيفات جانبية” لأشخاص أبرياء في عمليات دهم مستهدفة.

وقال إن الإدارة ستلتزم قرار القاضية لكنها ستستأنفه.

ووصفت نويم قرار القاضية بأنه “سخيف” وانتقدت طبيعته “السياسية”.

وأضافت الوزيرة في برنامج “فوكس نيوز صنداي”، “نبني عملياتنا وتحقيقاتنا دائما على أبحاث في القضايا، وعلى معلومات بشأن الأفراد الذين نستهدفهم لأنهم مجرمون”.

وتعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، واتخذ منذ توليه الرئاسة عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور الحدود.

وباعتبارها “مدينة ملاذا” تضم مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، أصبحت لوس أنجليس في مرمى نيران إدارة ترامب منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

وبعدما أثارت عمليات الدهم التي شنتها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) احتجاجات الشهر الماضي، أرسل ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية لاحتواء الاضطرابات.

واعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم أن تلك القوات ليست ضرورية للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في معظمها، لكن جهوده القانونية لسحبها باءت بالفشل حتى الآن.

والخميس، دهم عناصر من إدارة الهجرة والجمارك مزرعة قنب في مقاطعة فينتورا قرب لوس أنجليس، وأوقفت نحو 200 مهاجر، ما أدى إلى صدامات.

وسقط أحد العمال أثناء مطاردته من عناصر “آيس” من سطح دفيئة زراعية، وتوفي السبت متأثرا بإصاباته.

ووصف هومان وفاته بأنها “محزنة” لكنه أوضح أن الرجل لم يكن رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك وقت وفاته.

سست/ح س/الح