إرجاء إطلاق أول صاروخ أسترالي بسبب مشكلة تقنية

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أُرجئت الخميس ليوم واحد أول عملية إطلاق صاروخ أسترالي إلأى المدار، بسبب مشكلة تقنية خارجية، على ما أعلنت شركة “غيلمور سبايس تكنولوجيز” المسؤولة عن المشروع.

وكان من المقرر أن ينطلق صاروخ “إيريس” المؤلف من ثلاث طبقات من قاعدة تقع بالقرب من بوين على ساحل أستراليا الشرقي، محمّلا بعبوة “فيجيمايت”، وهو منتج غذائي شائع في البلاد.

وقالت المسؤولة عن التواصل في الشركة ميشيل غيلمور، في حديث إلى وكالة فرانس برس الخميس، إنّ “المشكلة تتعلق بنظام إمداد الطاقة الخارجي الذي نستخدمه أثناء التحقق من سلامة النظام”.

وأضافت “وجدنا الحل لكن لم يكن لدينا الوقت لتطبيقه وتزويد الصاروخ بالوقود ضمن نافذة الإطلاق اليوم”.

وحُدّدت نافذة إطلاق مدتها أيام عدة.

وإذا نجحت العملية، سيكون “إيريس” أول صاروخ مصنوع في أستراليا يُطلق إلى المدار من الأراضي الأسترالية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”غيلمور سبايس تكنولوجيز” آدم غيلمور أن التوقعات كانت محدودة بالنسبة إلى عملية الإطلاق الأولى.

وقال لوكالة فرانس برس “إذا وصل الصاروخ إلى المدار، فمن المحتمل أن أصاب بنوبة قلبية، لأنني سأفاجأ جدا، ولكني سأشعر أيضا بسعادة كبيرة”.

وصُمم الصاروخ الذي يبلغ طوله 23 مترا لإطلاق أقمار اصطناعية صغيرة في مدار أرضي منخفض.

ويعتمد “إيريس” الذي يزن 30 طنا إذا كان خزانه مليئا بالوقود، على نظام دفع هجين يستخدم وقودا خامدا صلبا ومؤكسدا سائلا يوفر الأكسجين اللازم لاحتراقه، وفق غيلمور.

أما الحمولة المُعتمدة في الرحلة التجريبية فهي عبوة من معجون “فيجيمايت” المالح الشائع تناوله في أستراليا، علما أنّ الصاروخ قادر على نقل حمولة تراوح بين 100 و200 كيلوغرام، مع تحسينات لا تزال قيد التطوير.

دجو/رك/غ ر