إسبانيا تغلق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات المحملة بأسلحة إلى إسرائيل

3دقائق

مدريد (رويترز) – قررت إسبانيا إغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهي إجراءات وصفها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأنها “معادية للسامية”.

وردت إسبانيا على تصريحات ساعر باستدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور. واعترفت إسبانيا بدولة فلسطينية في مايو أيار 2024 وتنتقد صراحة تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وبالإضافة إلى منع تلك السفن والطائرات، قالت الحكومة الإسبانية إنها لن تسمح لأي شخص يشارك بشكل مباشر في ما وصفته “بالإبادة الجماعية” في غزة بدخول البلاد.

وتنفي إسرائيل بشدة أن أفعالها في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتخوض الآن معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث تواجه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية على غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقال ساعر إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يحاول صرف انتباه الرأي العام عن فضائح الفساد الداخلية، وقرر ساعر منع وزيرة العمل يولاندا دياث بيريث‭ ‬ووزيرة الشباب سيرا ريجو من دخول إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن منع الوزيرتين من دخول إسرائيل غير مقبول، وإن إجراءات سانتشيث تتماشى مع الرأي العام في إسبانيا وتعكس دعم مدريد للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت الوزارة التزام إسبانيا بمكافحة معاداة السامية، وأشارت إلى منح الجنسية الإسبانية لنحو 72 ألفا من يهود السفارديم، الذين تعود أصولهم لليهود الذين طردوا من شبه جزيرة إيبيريا في القرن الخامس عشر.

وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن إسبانيا تدين بشدة “العمل الإرهابي الذي وقع اليوم الاثنين في القدس الشرقية”، والذي أطلق فيه مسلحان فلسطينيان النار عند محطة حافلات مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم مواطن إسباني مقيم في إسرائيل.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)