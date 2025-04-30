إسرائيل: شن ضربة تحذيرية دفاعا عن الدروز بسوريا

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القدس/دمشق (رويترز) – أعلنت إسرائيل أنها نفذت ضربة تحذيرية ضد جماعة متطرفة كانت تعد لمهاجمة دروز في سوريا، وفاء بتعهدها بحماية الأقلية الدرزية مع انتشار العنف في مناطق الدروز قرب دمشق يوم الأربعاء.

وفي وقت لاحق ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن إسرائيل شنت غارات على مشارف دمشق، ونقلت عن مراسلها بريف دمشق قوله “غارات للاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة أشرفية صحنايا”.

تُعد هذه أحدث ضربات إسرائيلية في سوريا، حيث تعتبر إسرائيل الإسلاميين السنة الذين سيطروا على السلطة في ديسمبر كانون الأول تهديدا متزايدا على حدودها، وأرسلت قوات إلى الجنوب الغربي وتعهدت بحماية الأقلية الدرزية.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الضربة أصابت “الجماعة المتطرفة” بينما كانت تستعد لمهاجمة أفراد من الأقلية الدرزية في بلدة صحنايا السورية إلى الجنوب مباشرة من دمشق.

وأضافا “في الوقت نفسه، وُجهت رسالة إلى النظام السوري مفادها أن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز”.

واندلعت أعمال عنف طائفية في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية، بالقرب من دمشق، يوم الثلاثاء بين مسلحين دروز ومسلمين سنة. وأفادت التقارير بمقتل أكثر من اثني عشر شخصا.

امتدت أعمال العنف إلى صحنايا، وهي منطقة أخرى ذات أغلبية درزية قرب العاصمة، يوم الأربعاء. وأعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين بعد أن استهدفت “مجموعات خارجة عن القانون” مدنيين وعناصر من جهاز الأمن العام في صحنايا.

واندلعت أعمال العنف إثر تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، والذي يعتقد مسلحون سنة أن من قام بتسجيله هو أحد أفراد الأقلية العربية الدرزية. وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء أنها تحقق في مصدر التسجيل، ودعت إلى الهدوء.

* قتال عنيف

أفاد سكان في صحنايا باندلاع قتال عنيف في الشوارع طوال يوم الأربعاء. وقال إلياس حنا، الذي يسكن على أطراف صحنايا إن الناس يشعرون بذعر وخوف شديدين بسبب القصف العشوائي، مضيفا أن هذا يُجبر معظم الناس على البقاء داخل المنازل.

وأردف قائلا إن هناك مخاوف من أن تتكرر أحداث دموية وقعت بمنطقة الساحل السوري في صحنايا “ضد الدروز”.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الداخلية قولها إنها ستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة استقرار سوريا.

ودعت القيادة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في دمشق إلى وضع جميع الأسلحة تحت سلطتها، لكن المقاتلين الدروز يقاومون ذلك ويقولون إن دمشق لا تضمن حمايتهم من المسلحين المعادين.

وكررت الحكومة الإسرائيلية تعهدها بالدفاع عن الدروز السوريين في مارس آذار بعد مقتل المئات من الأقلية العلوية في غرب سوريا في أعمال عنف طائفية اندلعت بسبب هجمات دامية على قوات الأمن الحكومية، وألقت السلطات الإسلامية باللوم فيها على قوات موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وعزز العنف مخاوف الأقليات السورية من الحكام أصحاب الميول والاتجاهات الإسلامية، على الرغم من وعود الرئيس أحمد الشرع المتكررة بحكم يشمل الجميع.

وتوجد في إسرائيل جالية درزية صغيرة، كما يعيش حوالي 24 ألف درزي في مرتفعات الجولان المحتلة التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967. وضمت إسرائيل هذه المنطقة عام 1981، في خطوة لم تعترف بها معظم الدول أو الأمم المتحدة.

وصرح الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأنه “يراقب عن كثب” التطورات في سوريا، وأنه ناقشها مع وزير الدفاع الإسرائيلي.

وضغطت إسرائيل على الولايات المتحدة لأشهر لإبقاء سوريا ضعيفة ومفككة. وشنت إسرائيل غارات جوية متكررة على سوريا عندما كانت تحت حكم الأسد، سعيا لكبح دور حليفته إيران.