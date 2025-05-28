إسرائيل: قصف أهداف للحوثيين بما في ذلك آخر طائرة للخطوط اليمنية في مطار صنعاء

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(رويترز) – قالت إسرائيل يوم الأربعاء إنها قصفت أهدافا للحوثيين، بما في ذلك آخر طائرة متبقية كانت تستخدمها الجماعة في مطار صنعاء الدولي، بعد أن أطلق المسلحون اليمنيون صواريخ باتجاه إسرائيل في اليوم السابق.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الضربة دمرت الطائرة الوحيدة المتبقية التي يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران، والذين يواصلون إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ضمن ما يقولون إنها حملة لإسناد الفلسطينيين في غزة.

وقالت الوزارة في بيان “هذه رسالة واضحة واستمرار مباشر للسياسة التي انتهجناها: من يطلق النار على دولة إسرائيل يدفع ثمنا باهظا”.

ولم يرد الحوثيون على الفور على طلب للتعليق.

وعاد مطار صنعاء، وهو الأكبر في اليمن، إلى الخدمة الأسبوع الماضي بعد إصلاحات مؤقتة وترميم لمدرجه في أعقاب ضربات إسرائيلية سابقة.

وتستخدم المطار بشكل أساسي طائرات الأمم المتحدة والطائرة المدنية الوحيدة التي كانت متبقية من طائرات الخطوط الجوية اليمنية بعد تدمير ثلاث في الهجوم الأخير.