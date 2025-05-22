إسرائيليون يشعرون بحصار معاداة السامية في العالم بعد هجمات واشنطن

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من ديدي هايون وإميلي روز

القدس (رويترز) – سمع مطور البرمجيات زيف هالسباند المقيم في القدس نبأ مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن عندما استيقظ في الصباح وخلص إلى نتيجة مثيرة للقلق، وهي أن اليهود ليسوا آمنين في أي مكان.

وقال هالسباند الذي كان قائد دبابة في حرب غزة وأصيب بجروح بالغة “نأمل في أن يواصل (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب مساعدتنا وحمايتنا كلنا، وخاصة في الولايات المتحدة، ونريد التأكد من أننا نستطيع السفر حول العالم بثقة”.

قُتل اثنان من موظفي السفارة الإسرائيلية، وهما رجل وامرأة كانا على وشك إعلان خطبتهما، في إطلاق نار مساء يوم الأربعاء بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬في واشنطن العاصمة على بعد كيلومترين تقريبا من البيت الأبيض.

وقالت باميلا سميث قائدة شرطة واشنطن إن المشتبه به الوحيد، الذي تم تعريفه باسم إلياس رودريجيز (30 عاما) من شيكاجو، كان يهتف “الحرية لفلسطين.. الحرية لفلسطين” في أثناء اقتياده للاحتجاز.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الواقعة بأنها نتيجة مباشرة “للتحريض السام المعادي للسامية ضد إسرائيل واليهود حول العالم” منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن زعماء ومسؤولين في كثير من البلدان والمنظمات الدولية، وخاصة في أوروبا، يحرضون على معاداة السامية.

* حرب غزة

قد تدفع الواقعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاءه من اليمين المتطرف إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في الصراع بغزة، وتولد تعاطفا مع إسرائيل من حلفاء لها في الغرب يمارسون ضغوطا عليها لتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع.

ومن المؤكد أن إطلاق النار سيزيد من حدة النقاش في الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن حرب غزة التي استقطبت مؤيدين شرسين لإسرائيل ومتظاهرين مناصرين للفلسطينيين.

وقال نتنياهو إنه صُدم من عمليات القتل “المروعة المعادية للسامية” التي قال إنها نابعة من تصاعد مشاعر معاداة السامية وإسرائيل.

وأضاف “نرى الثمن الباهظ لمعاداة السامية والتحريض الجامح ضد دولة إسرائيل، الافتراءات الدموية ضد إسرائيل تتزايد، ويجب محاربتها حتى النهاية”.

ويقول منذ بدء الحرب إن الانتقادات يجب أن تكون لحركة حماس في الحرب وليس إلى إسرائيل التي يقول إنها تحاول حماية مواطنيها ومكافحة تنامي معاداة السامية. وقال قادة بريطانيا وكندا وفرنسا هذا الأسبوع إن تصعيد إسرائيل الأخير للصراع هو رد “ليس على نفس قدر ما حدث على الإطلاق”.

وعبر بعض الإسرائيليين عن قلقهم الشديد من أن عمليات القتل وقعت في المتحف اليهودي.

وقال أودي تسيماح من سكان القدس “إنه متحف يهودي، مما يعني أن كراهية اليهود مرتبطة بكراهية إسرائيل، وهذا أمر محزن يتعين علينا محاربته”.

وخلصت الإسرائيلية أفيا ليفي (30 عاما) إلى أن مغادرة إسرائيل محفوفة بالمخاطر.

وقالت “أنا إسرائيلية، وهذا يشعرني بالخوف، أخشى من السفر إلى الخارج، أخشى ذلك… لدي أطفال، وهذا يشعرني بالخوف”.