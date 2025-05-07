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إسرائيل تؤكد بقاء 24 من الرهائن على قيد الحياة بعد تصريح لترامب أثار قلق ذويهم

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القدس (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي يوم الأربعاء إن عدد الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة في قطاع غزة هو 24 بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العدد هو 21 مما أثار قلق ذويهم.

وقال جال هيرش منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين في منشور على منصة إكس إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجز 59 رهينة حاليا 24 منهم على قيد الحياة و35 لقوا حتفهم وهي أعداد لم تتغير منذ الفترة التي سبقت تصريح ترامب.

وتابع قائلا “تتلقى كل أسر المخطوفين باستمرار أحدث معلومات لدينا عن أحبائهم”.

وقال ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن 24 رهينة كانوا أحياء قبل أسبوع لكن العدد الآن أصبح 21.

وأضاف دون نقل عن أي مصدر أو تقديم المزيد من التفاصيل “أقول 21 لأن بحلول اليوم أصبحوا 21. توفي ثلاثة”.

ودفع تصريح ترامب مجموعة تمثل أسر الرهائن إلى الطلب من الحكومة الإسرائيلية إبلاغهم بأي معلومات جديدة على الفور.

وقال متحدث باسم تلك المجموعة إنها تدعو مجددا “رئيس الوزراء إلى وقف الحرب لحين عودة آخر المخطوفين. هذه هي المهمة القومية الأكثر إلحاحا وأهمية”.

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