إسرائيل تتبادل الهجمات مع إيران وتسعى لتدمير برنامج طهران النووي

reuters_tickers

2دقائق

من إلكسندر كورنول وباريسا حافظي وستيف هولاند

تل أبيب/دبي/واشنطن (رويترز) – تبادلت إيران وإسرائيل شن الغارات الجوية في وقت مبكر يوم السبت بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس مما دفع السكان إلى الملاجئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي “في الساعة الأخيرة، تم إطلاق عشرات الصواريخ على دولة إسرائيل من إيران، وتم اعتراض بعضها”.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تعمل في عدد من المواقع التي وردت منها أنباء عن سقوط قذائف، دون الحديث على وقوع إصابات.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما يعتقد أنه صاروخ سقط في تل أبيب، وسمع شاهد من رويترز دوي انفجار قوي في القدس. ولم يتضح ما إذا كانت الضربات الإيرانية أو الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية وراء هذا النشاط.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن طهران شنت موجة ثالثة من الضربات الجوية يوم السبت بعد إطلاق صاروخين مساء الجمعة.

وكانت تلك الغارات ردا على الهجمات الإسرائيلية على إيران في وقت مبكر يوم الجمعة استهدفت قادة وعلماء نوويين وأهدافا عسكرية ومواقع نووية.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 34 شخصا أصيبوا يوم الجمعة في منطقة تل أبيب، معظمهم بإصابات طفيفة. وقالت الشرطة في وقت لاحق إن شخصا واحدا لقي حتفه.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي ساعد في إسقاط صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل يوم الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أقل من 100 صاروخ يوم الجمعة وإنه تم اعتراض معظمها. وقد أصيبت عدة مبان في تل أبيب ومحيطها.