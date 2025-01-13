إسرائيل تتهم حزب الله في مجلس الأمن بمحاولة استعادة قوته بمساعدة إيران

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن جماعة حزب الله اللبنانية تحاول “استعادة قوتها وإعادة التسلح بمساعدة إيران”، معلنا أن الجماعة لا تزال تشكل “تهديدا خطيرا” لإسرائيل وللاستقرار الإقليمي.

وأفادت رويترز بأن معلومات مخابراتية أمريكية محدثة الشهر الماضي حذرت من أن حزب الله المدعوم من إيران سيحاول على الأرجح إعادة ملء مخزوناته وبناء قواته، مما يشكل تهديدا طويل الأمد للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

ووافقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بوساطة أمريكية، اعتبارا من 27 نوفمبر تشرين الثاني، بعد أكثر من عام من الصراع. وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان مع انسحاب القوات الإسرائيلية وحزب الله.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وكتب دانون إلى مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا “على الرغم من تقليص القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كبير خلال الحرب، فإنه يحاول الآن استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران”.

ولم يرد حزب الله أو بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على تصريحات دانون. ونفى مصدر لبناني كبير مقرب من حزب الله الاتهامات.