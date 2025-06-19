إسرائيل تشنّ ضربات جديدة على إيران وترامب يدرس احتمال دخول بلاده الحرب

afp_tickers

7دقائق

شنّت إسرائيل هجمات على إيران لليلة السابعة على التوالي الخميس في حين لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكان دخول الولايات المتحدة الحرب للقضاء على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ولدى سؤاله عمّا إذا قرر توجيه ضربات أميركية إلى إيران، أشار ترامب إلى أنه لا يسعى للقتال، لكنه أضاف “إذا كان الخيار هو القتال أو حيازتهم قنبلة نووية، يجب أن أفعل ما يلزم. وربما لا نحتاج إلى القتال”. وسيتم إطلاعه على مستجدات الحرب الخميس، وهو يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة، في غرفة العمليات حيث تُتخذ أكثر القرارات العسكرية حساسية.

وردا على تصريحات ترامب الذي دعا إيران في اليوم السابق إلى “استسلام غير مشروط”، أكّد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء أن بلاده “لن تستسلم أبدا”.

وميدانيا، تتواصل المواجهة العسكرية مع انطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل صباح الخميس مع إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الدولة العبرية. وسمع بعد ذلك دوي انفجارات قوية في تل أبيب والقدس بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على إيران وأعلن الخميس “سلسلة جديدة من الضربات على طهران ومناطق أخرى في إيران”.

وهو طلب من سكان قريتي أراك وخنداب الإيرانيتين الواقعتين قرب منشآت نووية، إلى الإخلاء معلنا ضربات وشيكة.

من جهتها، أشارت وكالة أنباء مهر الإيرانية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في وسط طهران.

وباشرت إسرائيل هجوما غير مسبوق على عدوتها إيران في 13 حزيران/يونيو، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف “نقطة اللاعودة”.

ومنذ بداية المواجهة غير المسبوقة بين البلدين العدوين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين في إيران، وفقا لحصيلة رسمية.

وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عن مقتل 24 شخصا على الأقل، بحسب الحكومة.

– “أضرار لا يمكن إصلاحها” –

وقال ترامب إن القادة الإيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة من أجل التفاوض، مؤكّدا أنهم “عرضوا المجيء إلى البيت الأبيض”.

لكن إيران سارعت إلى النفي. وجاء في منشور لبعثة إيران لدى الأمم المتحدة على إكس “لم يطلب أي مسؤول إيراني إطلاقا التذلل عند بوابات البيت الأبيض”.

وتعد الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات ثالثة في المنطقة، الدولة الوحيدة التي تملك قنبلة “جي بي يو-57” القادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية الموجودة في عمق الأرض، في فوردو.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين حول تدخل محتمل في الحرب “قد أفعل ذلك وقد لا أفعل”.

والأربعاء حذّر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قائلا “على الأميركيين أن يعلموا أن أي تدخل عسكري من جانبهم سوف يسبب بالتأكيد أضرارا لا يمكن إصلاحها”.

في الأثناء، حذّر الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أي “تدخل عسكري إضافي” في النزاع بين إيران واسرائيل، لأن “تداعياته ستكون هائلة” على المنطقة برمتها.

وفي طهران سُمع الأربعاء دوي انفجارات قوية وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من مواقع عدة.

وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس أن سلاح الجو دمر “المقر العام للأمن الداخلي” الايراني.

من جهتها، أعلنت طهران إطلاق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل من نوع فتاح، على غرار ما فعلت ليل الثلاثاء.

ومنذ بدء عملية “الأسد الصاعد”، أطلقت إيران “نحو 400 صاروخ بالستي” على إسرائيل، أصاب 20 منها مناطق مدنية، وألف مسيّرة، وفق أرقام أعلنها مسؤول عسكري مساء الأربعاء.

– نقص في المواد الغذائية –

وشدّدت السلطات الإيرانية الأربعاء القيود المفروضة على الإنترنت، متهمة إسرائيل بـ”استغلال” الشبكة لأغراض عسكرية”.

ومنذ شنّت هجومها في 13 حزيران/يونيو، استهدفت إسرائيل مئات المواقع العسكرية والنووية، وقتلت مسؤولين عسكريين كبارا وعلماء نوويين.

كذلك، أكّد ترامب أنه قادر على قتل المرشد الأعلى الإيراني.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على المواجهة الإسرائيلية الإيرانية في لقاء مع صحافيين أجانب “نرى اليوم أن في إيران… تعزيزا للدعم الشعبي للقيادة السياسية للبلاد” مؤكدا أن “أصدقاءه الإيرانيين لم يطلبوا” مساعدة عسكرية من موسكو.

وعرض بوتين وساطة بلاده الجمعة، في اليوم الأول من المواجهة بين إسرائيل وإيران. وكرّر الكرملين هذا العرض الأربعاء، لكن الاتحاد الأوروبي استقبل الاقتراح بفتور معتبرا أن روسيا “لا تستطيع أن تكون وسيطا موضوعيا”.

كذلك، غيّر الرئيس الأميركي الذي قال في البداية إنه “منفتح” على اقتراح مماثل، نبرته الأربعاء.

وصرح لصحافيين في البيت الابيض “لقد عرض القيام بوساطة، فطلبت منه أن يسدي لي خدمة ويقوم بوساطة لنفسه. فلنهتم أولا بواسطة من أجل روسيا”، وأضاف مخاطبا بوتين “يمكنك أن تهتم بذلك (النزاع في الشرق الاوسط) لاحقا”.

وتتّهم إيران التي تنفي سعيها لصنع أسلحة نووية، إسرائيل بمحاولة نسف المفاوضات النووية التي بدأت بين طهران وواشنطن.

في طهران أغلقت متاجر كثيرة أبوابها منذ بدء الجرب وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات توزيع الوقود.

وعند الحدود مع العراق، قال سائق شاحنة يبلغ 40 عاما تحدث تحت اسم مستعار هو فتّاح، إن هناك “نقصا في المواد الغذائية، مثل الأرز والخبز والسكر والشاي”، مشيرا إلى ازدحام في محطات الوقود وارتفاع الأسعار.

بورز/الح