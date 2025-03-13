إسرائيل تشن غارة جوية على مشارف دمشق وأنباء عن إصابة 3

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دمشق (رويترز) – شنت إسرائيل غارة جوية على العاصمة السورية دمشق يوم الخميس مستهدفة ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه مركز قيادة تابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بإصابة ثلاثة مدنيين، منهم امرأة في حالة حرجة، وأن المبنى المستهدف يقع على مشارف دمشق.

وذكرت الوكالة “أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بينهم امرأة مسنة إصابتها خطيرة، نتيجة عدوان إسرائيلي استهدف أحد المباني في مشروع دمر بدمشق اليوم”.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، مدته تسع ثوان، يظهر ما يقول إنها الغارة الجوية وما بدا أنه انفجار في أطراف مبنى تلاه تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

وقال الجيش إن مركز القيادة استخدمته حركة الجهاد الإسلامي في تخطيط وتوجيه “أنشطة إرهابية” تستهدف إسرائيل.

ونفى محمد الحاج موسى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أن يكون المبنى المستهدف مركزا للقيادة، وكتب على تطبيق تيليجرام للتراسل أنه كان منزلا خاليا.

وقال مصدران أمنيان سوريان لرويترز إن الهدف شخص فلسطيني، دون تقديم تفاصيل.