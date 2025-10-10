إسرائيل تطلق سراح 3 مغاربة شاركوا في أسطول الصمود العالمي

الرباط (رويترز) – قال حقوقيون مغاربة يوم الجمعة إن إسرائيل أطلقت سراح ثلاثة من مواطني المغرب اعتقلتهم ضمن عدد من النشطاء من جنسيات مختلفة كانوا متجهين على متن أسطول الصمود العالمي لخرق الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت لجنة مكونة من عدة حقوقيين مغاربة إن إسرائيل أطلقت سراح عزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبرى الجمعيات الحقوقية في المغرب، والناشطين عبدالعظيم بن الضراوي وياسين أكوح، وقد توجهوا إلى مطار إسطنبول.

ورحلت إسرائيل في وقت سابق نشطاء من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم، من بينهم مغاربة، بعدما منعت سفن الأسطول من إيصال المساعدات إلى غزة.

وتدفع إسرائيل بصحة اعتراضها للأسطول، إذ تقول إن حصارها البحري المفروض على غزة قانوني في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هناك.

