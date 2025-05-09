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إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، في هجوم أعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنه.

ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان سلطنة عمان أنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، لكن الجماعة اليمنية قالت إن الاتفاق لا يتضمن وقف القتال مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الوثيقة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الحركة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن جوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل سترد بقوة في اليمن “في الوقت الذي تراه ضروريا” واصفا صواريخ الحوثيين بأنها “إيرانية”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين في اليمن، قائلا إن الحركة وافقت على عدم مهاجمة السفن الأمريكية.

لكن الحوثيين واصلوا إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنه اعترض معظمها دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وهاجم الحوثيون العديد من السفن في البحر الأحمر، مما عطل التجارة العالمية، في حملة يقولون إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وتخوض إسرائيل حربا في غزة منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

الحوثيون هم أحد أطراف “محور المقاومة” الذي يواجه المصالح الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط، وهو محور تابع لإيران ويضم أيضا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضعفت إسرائيل هذه الجماعات باغتيال كبار قادتها وتدمير بنيتها التحتية العسكرية منذ بدء حرب غزة، لكن قدرات الحوثيين لا تزال صامدة إلى حد بعيد فيما يبدو.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية