إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، شنت جماعة الحوثي التي تسيطر على مساحات شاسعة من اليمن كثيرا من الهجمات على إسرائيل وعلى السفن العابرة للبحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وتم اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها أو لم تبلغ وجهتها. وشنت إسرائيل ردا على ذلك سلسلة من الهجمات على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

