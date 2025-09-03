إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، شنت جماعة الحوثي التي تسيطر على مساحات شاسعة من اليمن كثيرا من الهجمات على إسرائيل وعلى السفن العابرة للبحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وتم اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها أو لم تبلغ وجهتها. وشنت إسرائيل ردا على ذلك سلسلة من الهجمات على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)