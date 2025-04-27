إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة بعد إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد اعتراض طائرة مسيّرة اقتربت “من جهة الشرق”، بعدما أكد إسقاط صاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن وقالوا إنه استهدف قاعدة جوية في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب “اعترض سلاح الجو مسيّرة كانت في طريقها نحو أراضي الدولة من جهة الشرق. لم يتم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في بيان سابق الأحد اعتراض صاروخ أعلن المتمردون الحوثيون إطلاقه من اليمن.

وقال الجيش في بيانه “تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن … قبل أن يعبر الأراضي الإسرائيلية”.

وفي بيان، قال الحوثيون إن الصاروخ الذي قالوا إنه فرط صوتي استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب في جنوب إسرائيل.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

تتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومذاك، أسفرت الغارات الأميركية عن مقتل 218 شخصا بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات المتمردين المدعومين من إيران.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا منذ استئناف إسرائيل هجومها على غزة في 18 آذار/مارس المنصرم.

بور-ها-لمى/ح س