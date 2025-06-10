إسرائيل تعلن ترحيل غريتا تونبرغ بعد توقيفها على متن سفينة مساعدات لغزة

afp_tickers

5دقائق

أعلنت إسرائيل الثلاثاء أن الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ رحلت من البلاد بطائرة متجهة إلى السويد عبر فرنسا، بعد توقيفها مع عدد من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية على متن السفينة الشراعية “مادلين” أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكانت تونبرغ ضمن قافلة الناشطين المبحرين إلى غزة، وهم 12 فرنسيا وألمانيا وبرازيليا وتركيا وسويديا وإسبانيا وهولنديا في الأول من حزيران/يونيو من إيطاليا بهدف “كسر الحصار الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا بعد عشرين شهرا على اندلاع الحرب فيه.

واعترضت البحرية الإسرائيلية القارب صباح الاثنين، على مسافة نحو 185 كيلومترا غرب سواحل غزة. وقد استأجر السفينة “تحالف أسطول الحرية”، وهو حركة دولية سلمية أُطلقت عام 2010 لدعم الفلسطينيين من خلال تقديم مساعدات إنسانية واحتجاج سياسي على الحصار البحري المفروض على القطاع.

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، نُقلَ ركاب السفينة الشراعية “مادلين” الثلاثاء إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب تمهيدا لترحيلهم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في إكس “كل من يرفض توقيع وثائق الترحيل ومغادرة إسرائيل، سيُحال على سلطة قضائية بموجب القانون الإسرائيلي، تمهيدا لترحيله”، مشيرة إلى أن الناشطين التقوا قناصل دولهم في المطار.

وأكدت الوزارة صباح الثلاثاء أن غريتا تونبرغ كانت في طائرة أقلعت باتجاه السويد مرورا بفرنسا، ونشرت صورة تُظهرها جالسة في مقعد داخل الطائرة.

إلى جانب تونبرغ، ضمت المجموعة النائبة الأوروبية اليسارية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن، إلى جانب صحافيَّين.

وكان من بين الناشطين الستة فرنسيون زارهم دبلوماسيون فرنسيون، وقد وافق أحدهم على الترحيل الفوري، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.

وقال بارو في بيان مكتوب “اختار أحد مواطنينا توقيع استمارة الترحيل الإسرائيلية ومغادرة البلاد برفقة أمنية دون انتظار قرار قضائي. ومن المتوقع أن يعود إلى فرنسا اليوم. أما الخمسة الآخرون فقد رفضوا، وسيتم النظر في ترحيلهم لاحقا بعد قرار القاضي الإسرائيلي”، دون أن يُفصح عن هوية المواطن الفرنسي الذي سيُرحل فورا.

– “استفزاز إعلامي” –

بعد وصولها إلى السواحل المصرية، اقتربت السفينة الشراعية “مادلين” من غزة، رافضة الإذعان لإنذارات إسرائيل من محاولة “كسر الحصار البحري على غزة”، والذي تقول الأخيرة إن هدفه الأساسي هو “منع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس” التي تُصنَّف كمنظمة إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واتهمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين “غريتا تونبرغ والآخرين بمحاولة القيام باستفزاز إعلامي هدفه الوحيد الدعاية”.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متصاعدة لوقف العمليات العسكرية في غزة. إذ تسببت الغارات اليومية للجيش الإسرائيلي في دمار واسع في القطاع، في وقت تحذّر فيه الأمم المتحدة من خطر المجاعة بسبب الحصار والقيود المشددة المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وأسفر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 إسرائيليا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية. ومن بين 251 شخصا تم اختطافهم آنذاك، لا يزال 54 محتجزين في غزة، من بينهم 32 على الأقل تأكد مقتلهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

في المقابل، تشير بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة إلى أن أكثر من 54880 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب.

بور-لمى/الح