إسرائيل تعلن مقتل قيادي بحماس في طولكرم بالضفة الغربية في ضربة أسقطت 18 قتيلا

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(رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس إن 18 فلسطينيا على الأقل قتلوا في ضربة إسرائيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديا بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو قتل “قائد الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في طولكرم” في ضربة. وذكر أنه حدد هويته على أنه زاهي ياسر عبد الرزاق عوفي.

وندد نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بالواقعة.

وجاء في بيان للرئاسة “أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، المجازر الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى”.

وأضاف البيان “حمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والشيوخ… إن الإدارة الأمريكية تتحمل تبعات هذا العدوان المتواصل والمتصاعد ضد شعبنا منذ نحو عام، وعليها التدخل الفوري لوقف هذه المجازر الإسرائيلية التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي”.

وطالب مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بتحرك عاجل.

وقال المكتب في بيان “على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء اليوم … تطالب الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية للتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية”.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط شبه يومية شملت اعتقال الآلاف وتبادل إطلاق النار بشكل منتظم مع المقاتلين الفلسطينيين.