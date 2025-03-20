إسرائيل تقول إنها اعترضت صاروخين أطلقا من اليمن

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من حاتم ماهر ويمنى إيهاب وإيناس العشري

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن يوم الخميس وسط تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة إيران بسبب دعمها لجماعة الحوثي اليمنية.

وذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوت في القدس والضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق الصاروخ الثاني في وقت لاحق من يوم الخميس وأوضح أن الدفاعات اعترضه قبل دخوله إسرائيل.

وأعلن الجيش أيضا إسقاط صاروخ أطلق من اليمن في وقت سابق من يوم الخميس بعد أن دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأنه لم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون المسؤولية عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي مستهدفا مطار بن جوريون القريب من تل أبيب. ويبدي الحوثيون عدم التأثر بموجات الضربات التي تشنها الولايات المتحدة منذ يوم السبت.

وتعهد الحوثيون في الآونة الأخيرة بتصعيد هجماتهم بما في ذلك تلك التي تستهدف إسرائيل ردا على الحملة الأمريكية.

وتمثل الضربات الأمريكية التي بدأت يوم السبت ردا على هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني. وأسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 50 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين يوم الخميس أن طائرات أمريكية شنت أربع غارات على الأقل على حي الميناء بمدينة الحديدة، وهي منطقة تضم ميناء ومقرا للقوات البحرية.

وأفادت قناة المسيرة بوقوع غارة منفصلة على مديرية الصفراء بصعدة، والتي تضم وفقا لمصادر يمنية مخازن أسلحة ومواقع تدريب وتعد من أهم معاقل الجماعة المسلحة وأكثرها تحصينا.

وتوعد ترامب يوم الاثنين بأنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات حوثية مستقبلية، وحذر من عواقب وخيمة. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الحوثيين مستقلون ويتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم.

وقال الحوثيون يوم الثلاثاء إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل وإنهم سيوسعون نطاق أهدافهم فيها خلال الأيام المقبلة ردا على استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ اندلاع حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أواخر عام 2023، ويقولون إن عملياتهم تهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.

وأدت الهجمات إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، ودفعت الجيش الأمريكي إلى إطلاق حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.

والحوثيون جزء مما يسمى “محور المقاومة”، وهو تحالف مناهض لإسرائيل يضم جماعات إقليمية من بينها حماس وحزب الله في لبنان وفصائل مسلحة في العراق، وجميعها مدعومة من إيران.