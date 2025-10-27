إسرائيل تقول إنها تسلمت جثة رهينة آخر من غزة

(رويترز) – أفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الصليب الأحمر سلم جثة رهينة آخر من غزة إلى الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين.

وفي حال تأكدت هوية الرهينة، يصبح عدد الجثث الباقية في غزة هو 12. وتشير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى وجود عقبات أمام تحديد مواقعهم بين الأنقاض التي خلفها القتال.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد قالت في وقت سابق يوم الاثنين إنها ستسلم رفات رهينة انتشلتها يوم‭ ‬الاثنين في غزة عند الساعة التاسعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

واستخراج رفات الرهائن المتوفين في غزة وتسليمه إحدى العقبات التي تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع.

وصرح متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد أن حماس تعرف مكان الجثث.

وسمحت إسرائيل يوم الأحد بدخول فريق فني مصري للعمل مع الصليب الأحمر لتحديد مواقع الجثث. وسيستخدم الفريق جرافات وشاحنات للبحث وراء ما يسمى بالخط الأصفر في غزة الذي انسحبت القوات الإسرائيلية خلفه في البداية بموجب خطة ترامب.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)