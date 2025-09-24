إسرائيل تقول إن المحادثات مع سوريا مرهونة بنزع السلاح وحماية الدروز

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن هناك مفاوضات جارية مع سوريا وإن نتائجها مرهونة بضمان مصالح إسرائيل بما في ذلك نزع السلاح في جنوب غرب سوريا وسلامة وأمن الدروز.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن سوريا تسرّع، تحت ضغط أمريكي، وتيرة المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاقية أمنية تأمل دمشق أن تُعيد إسرائيل بموجبها أراضي استولت عليها في الآونة الأخيرة، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون معاهدة سلام شاملة.

وقال نتنياهو يوم الأحد الماضي إنه تم إحراز تقدم بشأن اتفاق أمني مع سوريا، لكن إبرام اتفاق ليس أمرا وشيكا.

وسوريا وإسرائيل في حالة حرب رسميا منذ قيام إسرائيل سنة 1948، رغم الهدنات بينهما من حين لآخر. ولا تعترف سوريا بإسرائيل.

ومنذ أن أطاح هجوم للمعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول، شنت إسرائيل ضربات غير مسبوقة على الأصول العسكرية السورية، بما في ذلك وزارة الدفاع، وأرسلت قوات إلى جنوبها، وضغطت على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ومفككة.

