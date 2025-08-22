The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تقول إن صاروخا من اليمن تفكك على الأرجح في الجو

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن صاروخا أُطلق من اليمن تفتت على الأرجح في الجو بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنها نفذت ثلاث عمليات على إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون يوم الجمعة “‏نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، متجاوزا المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية”.

وأضاف “ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين تابعين للعدو الإسرائيلي أحدهما عسكري والآخر حيوي في منطقتي يافا وعسقلان بفلسطين المُحتلة. ‏وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي حاولت اعتراض الصاروخ عدة مرات خلال الهجوم. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن.

وأكد الحوثيون مرارا أن هجماتهم تأتي للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.

والكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أٌطلقت اعترضتها إسرائيل أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها. وردا على ذلك، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات الانتقامية.

(إعداد حاتم علي ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

