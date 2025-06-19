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إسرائيل تهاجم مواقع نووية إيرانية وصاروخ يلحق أضرارا بمستشفى إسرائيلي

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من وباريسا حافظي وألكسندر كورنويل ستيف هولاند

دبي/القدس (رويترز) – قصفت إسرائيل موقعا نوويا إيرانيا رئيسيا يوم الخميس وأصابت صواريخ إيرانية مستشفى إسرائيليا في حين أبقى الرئيس دونالد ترامب العالم في حيرة بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في غارات جوية تسعى لتدمير منشآت طهران النووية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بمواصلة أكبر هجوم إسرائيلي على الإطلاق على إيران حتى تدمير برنامجها النووي، إن “طغاة” طهران سيدفعون “الثمن كاملا”.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الجيش تلقى تعليمات بتكثيف الضربات على أهداف استراتيجية في طهران للقضاء على التهديد الموجه لإسرائيل وزعزعة استقرار “نظام آية الله”.

وذكر نتنياهو من قبل أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية ربما تسقط النظام في إيران، وأن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لإزالة “التهديد الوجودي” الذي تشكله طهران على إسرائيل.

وأسفرت هجمات جوية وصاروخية تشنها إسرائيل على إيران منذ أسبوع عن القضاء على أكبر القيادات العسكرية وإلحاق الضرر بالقدرات النووية إلى جانب مقتل المئات. وفي المقابل، أدت هجمات شنتها طهران ردا على ذلك إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا في إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مفاعل خنداب النووي في مدينة أراك الإيرانية ليلة يوم الأربعاء، بما في ذلك منشأة أبحاث تعمل بالماء الثقيل لا تزال قيد الإنشاء. وتشكل مفاعلات الماء الثقيل خطرا للانتشار النووي لأنها تنتج البلوتونيوم بسهولة والذي يمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، في صنع نواة قنبلة ذرية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية تقاير عن سقوط مقذوفين على منطقة قريبة من المنشأة ولم ترد أي أنباء عن أي مخاطر إشعاعية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذريةالنووية التابعة للأمم المتحدة إنها تلقت معلومات تفيد بتعرض مفاعل أبحاث الماء الثقيل قيد الإنشاء هناك لقصف، لكنه لا يحتوي على مواد مشعة. ولم تتلق أي معلومات تتحدث عن تعرض محطة أخرى للماء الثقيل هناك لقصف.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضا موقعا في منطقة نطنز، قال إنه يحتوي على مكونات ومعدات متخصصة تستخدم لتطوير أسلحة نووية.

وتنفي إيران باستمرار عزمها صنع أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل لديها ترسانة نووية لكنها لا تؤكد ذلك أو تنفيه.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الخميس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي واتهم الوكالة بالمشاركة في “حرب عدوان ظالمة” تشنها إسرائيل على بلاده.

وفي منشور على إكس، رد بقائي على مقابلة أجرتها (سي.إن.إن) مع جروسي وقال فيها إنه لا يوجد دليل على وجود مساعي إيرانية ممنهجة لصنع أسلحة نووية.

وقال بقائي “جاء ذلك متأخرا جدا يا سيد جروسي”. وأضاف أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإعلان أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية استخدمته إسرائيل ذريعة لشن هجومها على إيران.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية