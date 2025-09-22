The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تهدم منزلي فلسطينيين قتلا 6 في هجوم بالقدس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه سيهدم منزلي مسلحين فلسطينيين أطلقا النار وقتلا ستة أشخاص في محطة حافلات بالقدس في وقت سابق من الشهر، في واحدة من أعنف الهجمات التي تشهدها المدينة في السنوات القليلة الماضية.

ووقع إطلاق النار على خلفية الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا في غزة ووسط زيادة في هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقُتل الفلسطينيان بالرصاص في مكان الحادث. وتقول إسرائيل إن هدم منازل أقارب المهاجمين ورفاقهم من سكان القرى يشكل رادعا لمنع وقوع هجمات أخرى في المستقبل.

ويقول الفلسطينيون وجماعات معنية بحقوق الإنسان إن هدم البيوت يعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.

وأمرت إسرائيل في وقت سابق من الشهر بهدم كل المنازل التي بنيت بدون تراخيص في بلدتي قطنة والقبيبة مسقط رأس منفذي الهجوم، وقالت إنها ستلغي تصاريح عمل 750 شخصا من البلدتين.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)

